Jacek Kurski pozwał Krzysztofa Skibę. Nowe informacje w sprawie

Jacek Kurski złożył do sądu wniosek przeciwko Krzysztofowi Skibie, który miał go urazić jedną z wypowiedzi.

Krzysztof Skiba jest znany z bezpośrednich wypowiedzi /Tomasz Urbanek /East News

Na początku 2019 roku Krzysztof Skiba poinformował, że dostał pozew od Telewizji Polskiej.

TVP zażądało od niego przeprosin za "szczucie na Pawła Adamowicza" oraz 25 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Paweł Adamowicz, tragicznie zmarły prezydent Gdańska, był kolegą Skiby ze szkoły. Po jego śmierci lider Big Cyc powiedział w jednym z programów telewizyjnych, że "Telewizja publiczna szczuła na prezydenta Adamowicza i oto mamy efekty".



"No i proszę... oto dowód, że w wolnej Polsce można być oskarżonym, gdy powie się coś, co nie pasuje obecnej władzy. Właśnie otrzymałem ekskluzywną korespondencję z Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów Wydział III Karny. TVP i jej Prezes Jacek Kurski oskarżają mnie o zniesławienie, gdyż po zamordowaniu Pawła Adamowicza, wygłosiłem na antenie Polsat News opinię, iż media publiczne szczuły na prezydenta Gdańska i oto mamy tego efekty" - napisał wtedy Skiba na Facebooku.

"To była moja opinia do której mam konstytucyjne prawo. Można się z nią nie zgadzać, polemizować czy krytykować. Moje słowa potwierdziło wiele autorytetów m.in. Rada Etyki Mediów (...). TVP przeprowadziła lincz medialny na prezydenta Adamowicza, kampanię nienawiści. Telewizja publiczna wskazuje 'wrogów ludu', których widzowie TVP mają potępiać. To wszystko wpisuje się w czarny scenariusz, który miał tragiczny finał" - tłumaczył natomiast podczas rozmowy z Wirtualnymi Mediami.



Teraz Skiba poinformował, że dostał decyzję sądu w tej sprawie. W pierwszej instancji Sąd Rejonowy w Warszawie umorzył postępowanie, jednak Jacek Kurski się odwołał. Sąd Okręgowy podtrzymał pierwszą decyzję.



"Decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie oskarżenie mojej osoby przez prezesa TVP Jacka KURSKIEGO o to, że pomówiłem go twierdząc, iż jest 'moralnie odpowiedzialny za mord na Pawle Adamowiczu' zostało dzisiaj (23.06.20) UMORZONE. Ta decyzja sądu jest prawomocna czyli kończy sprawę" - napisał muzyk na Facebooku.

"Ufff! Jacek Kurski ponownie przegrał. Czy powie dziś o tym TVP?" - dodał. Według doniesień, słowa Skiby będą rozpatrywane jeszcze w postępowaniu cywilnym o zniesławienie.