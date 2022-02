24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada. ŚLEDŹ RELACJĘ NA ŻYWO W SERWISIE WYDARZENIA.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wprowadził stan wojenny i zakazał opuszczać kraj mężczyznom w wieku 18-60 lat. Ogłoszona została też powszechna mobilizacja.



Reklama

Iwan Lenio w ukraińskiej armii

Do ukraińskiej armii zgłosił się m.in. Iwan Lenio, akordeonista i wokalista ze znanego m.in. w Polsce zespołu Kozak System.

Muzyk na Facebooku w nowym wpisie zwrócił się bezpośrednio do Polaków. Poniżej możecie zapoznać się z jego apelem (pisownia oryginalna):

Drodzy przyjaciele z Polski. Znacie mnie osobiście i nie raz się widzieliśmy w Polsce na koncertach mojego zespołu Kozak Sytem , których zagraliśmy w Waszym kraju ponad sto. Chcę, żebyś usłyszał prawdę z pierwszej ręki. Mamy wojnę. Putin i jego armia zaatakowała moją ojczyznę Ukrainę. Armia ukraińska i ludzie bronią się jak lwy. Wróg ostrzeliwuje nasze miasta ciężką artylerią : Czernihów, Charków, Mariupol, Berdiańsk i setki miast przygranicznych. Wróg chce zająć Kijów. Na obrzeżach Kijowa toczą się krwawe bitwy. Obrońcy do ostatniego tchu bronią Bucza, Irpin, Gostomel, Wasylkiw, Iwanków, Wyszhorod. Każdy Ukrainiec chwycił za broń. " - czytamy w pierwszej części wpisu, w której muzyk opisuje obecną sytuację na froncie.



Następnie Łenio opisał swoją sytuację, w jakiej obecnie się znalazł. Zaapelował też o pomoc do swoich fanów oraz do polskich mediów.

"Posłuchaj, jestem muzykiem - i dziś trzymam broń. Czy ktoś mógłby w to uwierzyć kilka dni temu? Proszę Was o udostępnianie tej wiadomości oraz przekazanie tej informacji polskim mediom. Pomóż nam ile możesz. Wiem, że duża pomoc z Polski trafiła już na Ukrainę. Dziękuję Wam bardzo za to. Moi rodacy stali się wojownikami z największym złem na świecie - z Imperium Moskiewskim. Moskal nienawidzi wszystkiego, co ludzkie i jest cywilizowane. Rosja nienawidzi też Waszego kraju , znacie to z własnej historii. Pomóżcie nam pokonać to Imperium ZŁA . Podziel się tą informacją ze wszystkimi znajomymi i dziennikarzami. Bardzo proszę udostępniajcie ten post, oznaczajcie polskie media i dziennikarzy niech świat pozna PRAWDE. Chwała Ukrainie" - czytamy.



Na apel muzyków szybko w mediach społecznościowych odpowiedziała Maryla Rodowicz. "Koledzy z zespołu Kozak System, trzymajcie się" - napisała gwiazda.



Kim jest Iwan Łenio z Kozak System?

Kozak System został założony w 2012 roku przez członków słynnego zespołu Hajdamaky. Iwan Łenio, Ołeksandr Demjanenko, Wołodymyr Szerstiuk, Serhij Borysenko i Serhij Sołowij rozpoczęli wtedy pracę nad debiutancką płytą "Szabla".

Ich utwór - "Brat za brata" zyskał drugie życie w 2014 roku, kiedy stał się nieoficjalnym hymnem Euromajdanu w Kijowie. Zespół bardzo mocno zaangażował się w falę protestów, nazywanych ukraińską wiosną.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kozak System Jikhav Kozak Mistom

Muzycy na wojnie z Rosją

To nie pierwszy przykład, gdy podczas wojny z Rosją, popularni muzycy wstępują do armii i bronią kraju. Do walki z okupantem stanęli już m.in. członkowie zespołu Antytila oraz Andrij Chływniuk, wokalista grupy Boombox. Nagranie z nim w roli głównej obiegło ukraińskie serwisy wspierające zbrojny opór.