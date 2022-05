Córka byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, Ivanka Trump przyjechała do Krakowa i Warszawy na zaproszenie organizacji CityService, aby spotkać się z ukraińskimi dziećmi.

"Jestem wdzięczna, że spędziłam kilka ostatnich dni w Krakowie i Warszawie na spotkaniach z ukraińskimi i polskimi duchownymi, którzy okazali tak wiele współczucia i miłości ukraińskim rodzinom w potrzebie. Jestem wdzięczny organizacjom CityServe, City of Destiny, No Child Hungry, Compassion Services International i Intercessors for Ukraine za możliwość niesienia świadectwa miłości, siły i odporności każdej z tych rodzin" - napisała na Instagramie.

W trakcie spotkania kobieta nie tylko wyraziła wsparcie i współczucie uchodźcom, ale także pomagała w rozdawaniu żywności, czy... grała ukraińskimi dziećmi na gitarze.

Ivanka Trump nauczyła się grać na gitarze w trakcie pandemii.

"Zaczęłam grać na gitarze, ponieważ mój mąż pracował bardzo późno w nocy. Wracałam do domu i położyłam dzieci spać i po tym jak wróciłam do komputera żeby skończyć pracę, siedziałam sama. Więc nauczyłam się, a raczej wciąż uczę, grać na gitarze".

