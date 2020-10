Iron Mask: album "Master Of Masters" gotowy

Powermetalowcy z belgijskiej grupy Iron Mask zarejestrowali siódmą płytę.

Grupa Iron Mask nagrała kolejny album /materiały prasowe

Na "Master Of Masters", pierwszym od ponad czterech lat albumie podopiecznych niemieckiej AFM Records, usłyszymy nowego wokalistę Iron Mask Mike'a Slembroucka, który dołączył do zespołu w tym roku.

W roli gościa, nie po raz pierwszy, pojawił się niemiecki wokalista Oliver Hartmann, muzyk znany ze współpracy z m.in. formacjami Avantasia, At Vance, Edguy, Freedom Call i Kamelot.

Siódmy album Belgów trafi na rynek 4 grudnia.

Nową płytę Iron Mask zapowiada singel "Tree Of The World".

Powstały do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Iron Mask Tree Of The World

Na płycie "Master Of Masters" usłyszymy 12 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Never Kiss The Ring"

2. "Tree Of The World"

3. "Revolution Rise"

4. "One Against All"

5. "Nothing Lasts Forever"

6. "Dance With The Beast"

7. "Wild And Lethal"

8. "Mist Of Loch Ness"

9. "My One And Only"

10. "A Mother Loved Blue"

11. "Sagittarius A"

12. "Master Of Masters".