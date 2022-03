Irena Santor wraca z emerytury! Zapłacono ponad 35 tys. zł

W połowie 2021 r. Irena Santor ( posłuchaj! ) oficjalnie ogłosiła, że przechodzi na emeryturę.

"Prawdę mówiąc, ja za długo pracowałam na akord, tzn. systematycznie, miesiąc w miesiąc ileś koncertów. To było męczące, w końcu mnie to tak dokładnie zmęczyło, że ja, brzydko mówiąc, skorzystałam z pandemii i powiedziałam, że żegnam się z estradą. Po prostu za dużo pracowałam i miałam konkretny powód, by pożegnać się z estradą. To już się stała trochę rutyna, a czego jak czego, ale tego w swoim zawodzie nie uznaję" - mówiła wówczas agencji Newseria Lifestyle.

To rozstanie z muzyką nie okazało się jednak ostateczne. 87-letnia gwiazda polskiej estrady pojawiła się w pierwszym tegorocznym odcinku "Szansy na sukces. Opole 2022" (program nagrywany jest wcześniej), a wkrótce czeka ją kolejne wyzwanie.

Jak już wcześniej informowaliśmy, Irena Santor w tym roku zdecydowała się mocniej zaangażować w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Z okazji 30-lecia akcji dowodzonej przez Jurka Owsiaka przyjaciółka piosenkarki zgłosiła na licytację możliwość nagrania przez Santor duetu w profesjonalnym studio Buffo. Aukcja przyniosła ponad 35 tys. zł.



"Aukcję wygrała Polka mieszkająca w Dubaju. Ona wylicytowała możliwość zaśpiewania ze mną dla swojej mamy. Z tego, co wiem, pieniądze już trafiły na konto Orkiestry, teraz tylko czekamy na przylot pań do kraju i ustalenie konkretnego terminu" - mówi w rozmowie z "Faktem" Irena Santor.

"Jestem gotowa i bardzo zadowolona, że udało mi się pomóc Orkiestrze, to miła przygoda, a myślę, że i pożyteczna" - dodaje dama polskiej piosenki.

Wybór piosenki z repertuaru Ireny Santor leży po stronie osoby, która wygrała aukcję. Na razie jeszcze nie wiadomo, po który utwór sięgną, ani kiedy poznamy efekt współpracy.



