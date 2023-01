Irena Santor o Maryli Rodowicz i Krzysztofie Cugowskim. "Zawsze mu to mówię"

Irena Santor swoją karierę zaczęła w 1951 roku w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca "Mazowsze". Później przez sześć dekad występowała na scenie jako solistka. Ma na swoim koncie niekończącą się liczbę niezapomnianych przebojów, wśród nich m.in. "Już nie ma dzikich plaż" ( posłuchaj! ), "Wiem, że to miłość", "Powrócisz tu" czy "Walc Embarras" ( posłuchaj! ). Nagrała kilkadziesiąt płyt, jest laureatką wielu nagród na festiwalach w Sopocie i w Opolu.



Artystka wciąż jest aktywna zawodowo - w ostatnim czasie wzięła m.in. udział w nagraniach nowych odcinków "Szansy na sukces". Udzieliła tam wywiadu, w którym opowiedziała o tym, co sądzi o Maryli Rodowicz i Krzysztofie Cugowskim.

Irena Santor o Maryli Rodowicz

"Maryla jest bardzo wielką gwiazdą. Naprawdę gwiazdą przez wielkie "G". O niej to można powiedzieć. Ona zawsze dba o tym, by to, co robi, było zawodowo doskonałe i efektowne" - zdradziła, podkreślając, że bardzo ceni koleżankę ze sceny.

Odniosła się też do wymyślnych strojów Rodowicz. "Tym szokowała. Mnie się by nie chciało ich szukać i myśleć o tym, w co się ubrać, by to była atrakcja i nie było to przebranie, a kostium sceniczny, a który coś wnosi do scenografii. Ona jest pracusiem. Nie mówi tego, ale to jest pracuś. Lubi pracę, a praca ją. Ma wielkie efekty" - stwierdziła.

Irena Santor o Krzysztofie Cugowskim

Na planie programu obecny był też Krzysztof Cugowski . "Cenię go i kocham nad życie, bo jestem jego fanką. Od zawsze mu to mówię. I Maryla, i Cugowski to osoby, które wychodzą na scenę i są kimś. To są osobowości. Robię co w ich mocy, by publiczność była zadowolona. Ja się zawsze bałam festiwalowej publiczności, a u nich tego nie widać. Zawsze dla mnie to było za duże" - skomentowała Santor.

