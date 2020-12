Irena Jarocka będzie miała pomnik w Gdańsku. Ruszył konkurs rzeźbiarski

Ruszył konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika Ireny Jarockiej, który ma stanąć na skwerze w Gdańsku Oliwie. Dla autorów najlepszych projektów przewidziano trzy nagrody w łącznej wysokości do 15 tys. zł. Zwycięska koncepcja zostanie zrealizowana i dofinansowana kwotą 150 tys. zł. Artyści mogą składać prace do 1 marca 2021 r.

Irena Jarocka zmarła w 2012 r. AKPA

Organizatorem konkursu jest prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Z wnioskiem o stworzenie pomnika wystąpiła Fundacja Ireny Jarockiej, która pokryje koszty jego wykonania. Pomysł poparli miejscy radni.



Monument stanie na skwerze imienia piosenkarki położonym u zbiegu ulic: Stefana Żeromskiego, Artura Grottgera i Wita Stwosza w Oliwie. To właśnie w tej okolicy Irena Jarocka spędziła dzieciństwo i młodość.



Jak wyjaśniła Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, konkurs na zaprojektowanie pomnika ma charakter otwarty i skierowany jest do artystów plastyków i studentów uczelni artystycznych.



"W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Fundacji Ireny Jarockiej, przedstawiciele Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska, a także przedstawiciele środowisk artystycznych oraz gdańskiego magistratu" - przekazała.



Dodała, że praca konkursowa powinna składać się z części: opisowej, graficznej i rzeźbiarskiej oraz zapisu elektronicznego wszystkich części.



"Projekt pomnika powinien przedstawiać całą postać, a jego wielkość i forma muszą być dostosowane do przestrzeni, w której zostanie ustawiony. Należy także zaprojektować napis: IRENA JAROCKA 1946-2012. Artyści powinni zaproponować także rozwiązania techniczne, w tym konstrukcyjno-materiałowe, które gwarantują trwały charakter oraz wysoką jakość estetyczną monumentu"- wytłumaczyła Formella.



Prace konkursowe należy przesłać do siedziby organizatora lub złożyć je osobiście w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12. Termin składania wniosków upływa 1 marca 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca marca. Nazwiska laureatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej miasta.



Przewidziane są trzy nagrody w łącznej wysokości do 15 tys. zł. Podział środków zależeć będzie od decyzji komisji. Autor zwycięskiego projektu zostanie zaproszony do zawarcia umowy z Fundacją Ireny Jarockiej na realizację pomnika z własnych materiałów, za co otrzyma od Fundacji Ireny Jarockiej środki w wysokości do 150 tys. zł.



Irena Jarocka (1946-2012) była polską piosenkarką, w młodości i początkach kariery estradowej związaną z Gdańskiem. W latach 1947-1968 mieszkała wraz z rodzicami w gdańskiej dzielnicy Oliwa przy ul. Słonecznej. Ukończyła V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego. Od 1964 r. kształciła się w Studiu Piosenki Polskiego Radia i Telewizji w Gdańsku oraz studiowała w gdańskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej na wydziale wychowania muzycznego. Ukończyła także Wydział Biologii Studium Nauczycielskiego w Gdańsku.



W 1965 roku debiutowała w klubie "Rudy Kot" w Gdańsku i w tym samym roku pierwszy raz wystąpiła na festiwalu w Opolu. Za swój faktyczny debiut uważała występ w 1968 roku na festiwalu w Sopocie, gdzie zaśpiewała piosenkę "Gondolierzy znad Wisły".



Artystka zmarła 21 stycznia 2012 r. w wieku 66 lat w Warszawie i tam została pochowana. Przegrała walkę z nowotworem mózgu.

Wokalistka spróbowała swoich sił także jako aktorka w filmie "Motylem jestem, czyli romans czterdziestolatka" oraz na deskach Teatru Polskiego w Waszyngtonie, w sztuce Mrożka "Piękny widok".

W latach 1990-2007 Jarocka mieszkała na stałe w USA, potem wróciła do Polski.

- Po 18 latach wracam do Polski i dalej mam publiczność wszystkich pokoleń. Na koncerty przychodzi oczywiście moje pokolenie, młodsi, najmłodsi, młodzież i nawet te dzieci śpiewają całe teksty 'Kawiarenek'. To jest dla mnie fantastyczne! - cieszyła się Irena Jarocka w rozmowie z Interią po wydaniu płyty "Małe rzeczy" (2008).