"Agents Of Doom", debiutancka płyta muzyków z Palermo, ujrzy światło dzienne w barwach hiszpańskiej Xtreem Music, z którą thrashmetalowcy podpisali właśnie stosowne dokumenty. Materiał, którego premierę zaplanowano na 16 lipca, dostępny będzie w wersji CD oraz w formatach cyfrowych.

"Ich jedynym celem jest tworzenie thrash metalu z lat 80. w stylu zespołów takich jak Exodus, Slayer, Kreator, Vio-Lence, Dark Angel i, co jasne, kultowej włoskiej formacji Bulldozer" - czytamy o naczelnej idei przyświecającej członkom Ireful, których fani metalowego undergroundu mogą kojarzyć z zespołów Eraser, Shock Troopers, Daemonokrat czy Hellraiders.



Dodajmy, że powstały w 2019 roku Ireful dał się lepiej poznać dwa lata później za sprawą EP-ki "The Walls Of Madness", która ukazała się nakładem krakowskiej Defense Records.

Na pierwszy singel wybrano rozpoczynający debiutancki albumu Ireful numer "I, Caligula", którego możecie posłuchać poniżej:

Wideo IREFUL - I, Caligula [2024]

Ireful - szczegóły płyty "Agents Of Doom" (tracklista):

1. "I, Caligula"

2. "...And God Will Take Its Ones"

3. "Agents Of Doom"

4. "Ireful"

5. "Blackhearted Master"

6. "Exiles For Metal"

7. "A.B.Normal"

8. "Evil Genius".