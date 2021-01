Iotunn: Płyta "Access All Worlds" gotowa

Duńczycy z progmetalowego Iotunn zadebiutują niebawem w barwach Metal Blade Records.

Iotunn debiutuje /Oficjalna strona zespołu

"Access All Worlds", pierwsza płyta grupy powstałej w Kopenhadze, ujrzy światło dzienne 26 lutego w barwach Metal Blade Records (CD, cyfrowo, na winylu).

Miksem i masteringiem debiutanckiego longplaya Iotunn zajął się legendarny szwedzki producent Fredrik Nordström (m.in. At The Gates, Arch Enemy, In Flames, Dimmu Borgir) w nie mniej kultowym Studio Fredman w Goeteborgu.



Okładkę zaprojektował uznany w świecie muzyki metalowej artysta Eliran Kantor.



Dodajmy, że wokalistą Iotunn jest Jón Aldará, frontman fińskiego Barren Earth i Hamferð z Wysp Owczych.



Premierowej kompozycji "Voyage Of The Garganey I" Iotunn możecie posłuchać poniżej:

Oto program płyty "Access All Worlds":



1. "Voyage Of The Garganey I"

2. "Access All Worlds"

3. "Laihem's Golden Pits"

4. "Waves Below"

5. "The Tower Of Cosmic Nihility"

6. "The Weaver System"

7. "Safe Across The Endless Night".