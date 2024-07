Selena Gomez podzieliła się w mediach społecznościowych wyznaniem. Okazuje się, że nigdy nie poddała się żadnej operacji plastycznej. Jedyne, do czego się przyznała, to botoks. Artystka korzysta bowiem z medycyny estetycznej, jednak w granicach rozsądku. Jej ciało zmienia się natomiast pod wpływem wieku oraz problemów zdrowotnych.

"Szczerze mówiąc, nieznoszę tego" - napisała Gomez, nawiązując do plotek na temat operacji plastycznych. Gwiazda zmaga się z toczniem, co mocno wpływa na zmiany w jej wyglądzie. "Byłam na nagłówkach z powodu zaostrzenia [choroby]. Mam botoks. To wszystko " - wyznała szczerze piosenkarka.

"Zostawcie mnie w spokoju" - dodała ostro Selena Gomez, chcąc zakończyć dyskusję. Komentarz artystki wskazuje na to, że ma dosyć plotek na swój temat i chciałaby ukrócić krzywdzące spekulacje raz na zawsze. Od lat zmaga się bowiem z wieloma problemami zdrowotnymi, które wciąż skutkują złośliwymi komentarzami internautów. Jej waga często się waha z powodu leków, które przyjmuje, a to daje ludziom powód do wytykania jej wszelkich niedoskonałości. "Nie mogli doczekać się, aż znajdą coś, co mnie ściągnie na dno" - wyznała niegdyś Gomez, nawiązując do internetowych krytyków.