Inter Arma nagrali album z przeróbkami

"Garbers Days Revisited" - to tytuł nowego materiału amerykańskiej grupy Inter Arma.

Inter Arma niedługo wyda nową płytę /Bibiana Reis /materiały prasowe

Na nowej płycie sludgemetalowców z Wirginii znajdziemy osiem coverów, w tym m.in. utwory autorstwa Ministry, Neila Younga, Cro-Mags, Venom i Hüsker Dü.

"Garbers Days Revisited" (tytuł pochodzi od nazwy dawnej sali prób zespołu) zarejestrowano ponownie w studiu Dark Art Audio w Madison, w stanie Tennessee.

Album ujrzy światło dzienne 10 lipca nakładem filadelfijskiej Relapse Records w wersji CD, na winylu oraz cyfrowo.

Z przeróbką kompozycji "Southern Man" Neila Younga w wykonaniu Inter Arma możecie się zapoznać poniżej:

Wideo INTER ARMA - Southern Man (Neil Young Cover)

Oto program albumu "Garbers Days Revisited":



1. "Scarecrow" (Ministry)

2. "Southern Man" (Neil Young)

3. "Hard Times" (Cro-Mags)

4. "March Of The Pigs" (Nine Inch Nails)

5. "The Girl Who Lives On Heaven Hill" (Hüsker Dü)

6. "In League With Satan" (Venom)

7. "Runnin Down A Dream" (Tom Petty & The Heartbreakers)

8. "Purple Rain" (Prince)