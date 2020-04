Insidious Disease: drugi album jeszcze w tym roku

Międzynarodowy projekt Insidious Disease przypomni o sobie nowym materiałem.

Insidious Disease zapowiadają kolejna płytę /Kjell Ivar Lund /materiały prasowe

Zespół podpisał właśnie kontrakt z niemiecką Nuclear Blast Records, w której barwach ukaże się "After Death" - następca debiutu "Shadowcast" sprzed 10 lat.

Wcześniej Insidious Disease figurowali w katalogu Century Media Records.

Przypomnijmy, że trzon deathmetalowej supergrupy tworzą norweski gitarzysta Sven Atle Kopperud, czyli popularny Silenoz z Dimmu Borgir, oraz Marc Grewe, były wokalista kultowego Morgoth z Niemiec.

Aktualny skład uzupełniają Shane Embury, basista birminghamskiego Napalm Death (oraz dwóch tuzinów innych projektów) i Terje "Cyrus" Andersen, na co dzień gitarzysta norweskiej Susperii, a także Tony Laureano, niegdysiejszy perkusista amerykańskich grup Nile, Angelcorpse, Acheron i Malevolent Creation.

Okładkę "After Death" zaprojektował uznany brytyjski artysta Dab Seagrave.

Deathmetalowcy z Insidious Disease podzielili się z niedawno z fanami nowym singlem o znamiennym tytule "Enforcers Of The Plague".



Możecie go sprawdzić poniżej: