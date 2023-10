Inculter z albumem "Morbid Origin". Kiedy premiera?

Nowy album Norwegów ponownie wyprodukował (w tym miks) Remi André Nygård, grający na gitarze wokalista Inculter. Masteringiem "Morbid Origin" zajął się Gord Olson, kanadyjski wokalista grup Darkened i AngelBlast. Autorem okładki jest niejaki Alvar Baptist.

Pierwsza od ponad czterech lat płyta Inculter będzie mieć swą premierę 8 grudnia w barwach norweskiej Edged Circle Productions. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu i kasecie oraz drogą elektroniczną.

Premierowej kompozycji "Death Reigns" Inculter możecie posłuchać poniżej:

Wideo Inculter "Death Reigns"

Inculter - szczegół płyty "Morbid Origin" (tracklista):

1. "Intro"

2. "Death Reigns"

3. "Age Of Reprisal"

4. "Chained To The Void"

5. "Children Of Demise"

6. "Extinction"

7. "Morbid Origin"

8. "Perennial Slaves"

9. "Lethal Salvation".