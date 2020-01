In Flames: Koncert w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Po udanym występie podczas Mystic Festival 2019 w Krakowie szwedzka grupa In Flames w czerwcu powróci do Polski.

Anders Fridén (In Flames) w akcji /Rune Hellestad- Corbis/ Corbis /Getty Images

In Flames zagra 3 czerwca w klubie Stodoła w Warszawie.

Ogólna sprzedaż biletów na koncert w Polsce rozpocznie się w piątek, 24 stycznia o godz. 11:00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.



Przedsprzedaż Citi Handlowy: środa, 22 stycznia 11:00 - piątek, 24 stycznia 10:00.



Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 23 stycznia 11:00 - piątek, 24 stycznia 11:00 na Ticketmaster.pl.

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych metalowych zespołów ze Szwecji ma w dorobku 13 studyjnych płyt. Ostatni album to "I, The Mask" z marca 2019 r., który został nagrany w Los Angeles z producentem nominowanym do nagrody Grammy, Howardem Bensonem.

Znany ze współpracy z m.in. My Chemical Romance i Motörhead czuwał także nad brzmieniem "Battles", poprzedniej płyty In Flames z 2016 roku.

Mystic Festival 2019 - In Flames 1 / 11 Zobacz zdjęcia z koncertu grupy In Flames podczas pierwszego dnia Mystic Festival 2019 w Krakowie (25 czerwca 2019 r.) Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij

Nowy materiał zespół promował u boku m.in. Judas Priest, Avenged Sevenfold czy Disturbed.

Clip In Flames I, The Mask (LYRIC VIDEO)

Dodajmy, że w 2019 r. pełnoprawnymi członkami grupy z Goeteborga zostali dwaj Amerykanie: perkusista Tanner Wayne i basista Bryce Paul Newman.

Clip In Flames I Am Above