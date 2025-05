"Gaja to Nasz Dom. To też piękna, czująca istota, która potrzebuje naszej troski, czułości, wsparcia i respektu. All is One, jak śpiewała 'Maria Magdalena'... To ogromny zaszczyt móc znów zaśpiewać dla Was - z czułym sercem, tak jak wtedy, ale też z doświadczeniem i wdzięcznością, które przyniosły trzy dekady muzycznej drogi. Jeśli 'Gaja' poruszyła Wasze serca, proszę - zagłosujcie na numer 2 i pomóżcie nam dotrzeć do finału. Każdy głos ma ogromne znaczenie" - napisała w swoich mediach społecznościowych Justyna Steczkowska, tym samym dzieląc się ekscytacją z nadchodzącego koncertu. "Dziękuję, że jesteście ze mną w tej wyjątkowej chwili" - dodała artystka.