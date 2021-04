Impaled Nazarene: Album "Eight Headed Serpent" gotowy

Pod koniec maja nową płytą przypomną o sobie blackmetalowcy z fińskiego Impaled Nazarene.

Impaled Nazarene odliczają do premiery /Oficjalna strona zespołu

"Eight Headed Serpent", pierwszy od siedmiu lat album weteranów fińskiej sceny metalowej, będzie już 13. longplayem zespołu niezmordowanego Miki "Slutti666" Luttinena (wokal) i jego kompanów.



Nowy materiał kontrowersyjnego nie tylko z nazwy Impaled Nazarene zarejestrowano i zmiksowano w studiu Revolver w Finlandii pod okiem Asko Ahonena. Masteringiem - w studiu Finnvox - zajął się Mika Jussila. Okładkę zaprojektował fiński artysta Tuomas "Ritual" Tahvanainen z Nucleart Design.



Na limitowanej wersji CD (digipack) znajdziemy dodatkowo nowe (ponownie nagrane) wersje klasycznych numerów "Penis Et Circes" i "The Horny And The Horned".



Premierę "Eight Headed Serpent" zaplanowano na 28 maja nakładem francuskiej Osmose Productions (CD, winyl, kaseta, cyfrowo).



"Eight Headed Serpent" promuje już wypuszczony w piątek, 9 kwietnia, singel “Goat Of Mendes". Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo IMPALED NAZARENE Goat Of Mendes (EP)

Oto lista utworów albumu "Eight Headed Serpent":



1. "Goat Of Mendes"

2. "Eight Headed Serpent"

3. "Shock And Awe"

4. "The Nonconformists"

5. "Octagon Order"

6. "Metastasizing And Changing Threat"

7. "Debauchery And Decay"

8. "Human Cesspool"

9. "Apocalypse Pervertor"

10. "Triumphant Return Of The Antichrist"

11. "Unholy Necromancy"

12. "Mutilation Of The Nazarene Whore"

13. "Foucault Pendulum".