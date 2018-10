Ile zarobił Michał Szpak? Tabloid wylicza

"Super Express" przedstawia wyliczenia, że w tym roku Michał Szpak zarobił już milion zł. A kwota wciąż rośnie...

Michał Szpak ma powody do zadowolenia AKPA

Dobra passa Michała Szpaka trwa już kilka lat. Płyta "Byle być sobą" (2015) pokryła się platyną za sprzedaż ponad 30 tys. egzemplarzy. Kilka dni temu poinformowano, że wydawnictwo uzyskało status podwójnej platyny (ponad 60 tys.).

To z tego albumu pochodzi eurowizyjny przebój "Color of Your Life", dzięki któremu o kolorowym wokaliście z Jasła usłyszeli także widzowie w Europie.

Jesienią 2017 r. Szpak zadebiutował w roli trenera "The Voice of Poland". W trwającej obecnie edycji show TVP2 jako jedyny z poprzedniego składu utrzymał swój fotel.

"Super Express" podaje, że gaża za ten program wynosi dla Szpaka 100 tys. zł.

W tabloidzie czytamy, że największe zarobki przynoszą koncerty. 30 występów miało przynieść wokaliście 900 tys. zł. Sumaryczne przychody miały przekroczyć już milion zł, a na początku września do sklepów trafiła nowa płyta "Dreamer", która zadebiutowała na szczycie polskiej listy sprzedaży.

Nowy materiał promują single "Don't Poison My Heart", "King of the Season" i "Rainbow".

