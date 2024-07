Ile Rolling Stonesi zgarniają za jeden koncert? Będziesz w szoku!

Rolling Stonesi to prawdziwa instytucja rocka, która od ponad sześciu dekad kształtuje muzyczny krajobraz. Mick Jagger, Keith Richards i spółka, zainspirowani amerykańskim bluesem, stworzyli własny, niepowtarzalny styl, który stał się symbolem buntu i wolności. Ich energetyczna muzyka, pełna emocji i chwytliwych riffów gitarowych, podbiła serca milionów fanów na całym świecie.

Kultowe hity takie jak "Paint It Black", "Sympathy for the Devil" czy "(I Can't Get No) Satisfaction" na stałe wpisały się w kanon rocka, a Stonesi stali się legendą, która wciąż inspiruje kolejne pokolenia muzyków.

#157 Pełnia Bluesa: 61 lat The Rolling Stones. Zaczynali jako nastolatkowie Aleksandra Cieślik, Aleksandra Cieślik, Aleksandra Cieślik INTERIA.PL

Ile Rolling Stones biorą za koncert?

Ostatni raz Rolling Stonesi rozgrzali polską publiczność do czerwoności 8 lipca 2018 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Był to ich czwarty koncert w Polsce, poprzednie odbyły się w 1967, 1998 i 2007 roku. Trasa koncertowa "No Filter Tour", w ramach której wystąpili w Warszawie, okazała się prawdziwą żyłą złota dla legendarnych rockmanów. Zagrali 12 koncertów, zgarniając zawrotną sumę ponad 470 milionów złotych! To oznacza, że za jeden występ Stonesi inkasowali ponad 30 milionów złotych. Imponujące, prawda? Ale nie ma się co dziwić - Rolling Stonesi to wciąż giganci rocka, którzy potrafią przyciągnąć tłumy fanów gotowych zapłacić każdą cenę za bilet.

Ile płyt wydali Rolling Stones?

Rolling Stonesi to prawdziwi tytani rocka, którzy na koncie mają blisko 50 albumów studyjnych - nie licząc niezliczonych kompilacji i wydawnictw specjalnych. Wśród nich znajdziemy takie perełki jak "The Rolling Stones" (1964), "Aftermath" (1966), "Beggars Banquet" (1968), "Sticky Fingers" (1971) czy "Exile on Main St." (1972). Każda z tych płyt to kamień milowy w historii muzyki, świadectwo nieustannej ewolucji i twórczej pasji zespołu. A ich najnowszy album, "Hackney Diamonds" z 2023 roku, to dowód na to, że Mick Jagger i spółka wciąż mają wiele do powiedzenia i potrafią porwać kolejne pokolenia słuchaczy.

