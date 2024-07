Szokujące oskarżenia wobec znanego muzyka. "Nie przestaniemy"

"Israel Sanchez był w drodze do sklepu, by zrobić zupę dla swojej rodziny i nigdy nie wrócił do domu. Zrobił wszystko dobrze, rozglądnął się przed wejściem na przejście dla pieszych, ale tragicznie pan Klinghoffer, w pośpiechu i rozmawiając przez telefon, potrącił go od tyłu swoim ogromnym SUV-em. Strata i żal, z którą teraz mierzy się rodzina Sanchezów, są ogromne. Nie przestaniemy, dopóki pan Sanchez i jego rodzina nie otrzyma sprawiedliwości" - dodał przedstawiciel zmarłego.