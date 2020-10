Igor Herbut po Fryderykach: Jestem dumny z płyty "Chrust"

- Nie ukrywam, że chciałbym zostać dostrzeżony w postaci mojego solowego albumu - mówi w rozmowie z Interią Igor Herbut. Jego "Chrust" trafił do sprzedaży w połowie kwietnia.

Przypomnijmy, że tegoroczna gala Fryderyków oraz związany z nią festiwal odwołano w związku z pandemią koronawirusa. Pierwotnie wydarzenie miało odbyć się 14 i 15 marca w Katowicach (Międzynarodowe Centrum Kongresowe).



Po kilku miesiącach organizatorzy zdecydowali, że laureatów nagród ogłoszą 1 października o godzinie 13 na specjalnej konferencji, którą poprowadził Marcin Prokop. Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się w ramach przyszłorocznej edycji Fryderyk Festiwal.

Igor Herbut, założyciel i wokalista zespołu LemON, ogłosił zwycięzcę w kategorii Album Roku - Muzyka Alternatywna - została nim Hania Rani za płytę "Esja".

- Mam nadzieję, że to [solowy debiut "Chrust"] trafi nie tylko do słuchacza, ale też dla innych kolegów z branży. Wiem już, że w jakiś sposób w tym się odnajdują. To szalenie inspirujące i miłe, że moja muzyka jest poruszająca dla muzyków, którzy słyszeli prawie wszystko - opowiada Herbut w rozmowie z Interią.



