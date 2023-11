Album "Final (Vol. 2)" ukaże się ponad dwa lata po premierze pierwszej części tego wydawnictwa. "Jest już skończony. Będzie mieć premierę w lutym. Teraz chcę nakręcić jeden lub dwa teledyski, zanim rozpocznę drugi etap trasy koncertowej (ten wystartuje 30 stycznia od występu w kalifornijskim Fresco)" - mówi Enrique Iglesias w rozmowie z serwisem Today.

Pierwszy singiel z tego wydawnictwa "Así Es La Vida", który jest duetem z Argentynką Marią Beccerą, miał premierę w październiku.

"Pracowałem nad tym albumem ładnych parę lat. Tak, jak kiedyś wspominałem, będzie to mój ostatni album. Nie sądzę, bym kiedyś nagrał jeszcze kolejną płytę" - dodał.

Gdy w 2021 r. Enrique po raz pierwszy powiedział o tym, że chce odejść od nagrywania albumów, przekazał fanom dla ich uspokojenia, że "nigdy nie przestanie tworzyć piosenek, bo uwielbia to robić". Niekoniecznie jednak utwory muszą być łączone ze sobą w album.

Od połowy października Iglesias koncertuje w Ameryce Północnej wspólnie z innymi latynoskimi gwiazdami, Rickym Martinem i Pitbullem, w ramach trasy "Trilogy Tour". Tydzień temu ogłoszono, że trasa, którą pierwotnie zaplanowano do grudnia, zostanie wydłużona o 18 koncertów w 2024 r.

Enrique Iglesias to jedna z największych latynoskich gwiazd

Syn legendarnego Julio Iglesiasa szturmem wdarł się na scenę w połowie lat 90. Jego debiutancki album zapewnił wschodzącej gwieździe nagrodę Grammy w kategorii "Najlepszy wykonawca latynoski". Po kilku sukcesach zdecydował się nagrać płytę w języku angielskim - tak powstało "Bailamos", które w 1999 roku uczyniło go bardzo rozpoznawalnym.

Za sprawą albumu "Enrique" wokalista stał się obiektem westchnień nastolatek, a kompozycja "Rhythm Divine" z tegoż krążka wydanego 24 listopada 1999 roku stała się wielkim sylwestrowym przebojem roku 2000.

Wokalista miał okazję m.in. współpracować z Whitney Houston przy piosence "Could I Have This Kiss Forever" czy później także z Nadiyą, Nicole Scherzinger i Kelis.

W 2001 roku artysta wydał swój największy przebój, "Hero" stając się idolem nastolatek na całym świecie, także w Polsce .

Gdy jego kariera lekko przygasła, to w 2007 roku powrócił wypełnionym przebojami albumem "Insomniac" - w naszym kraju krążek pokrył się złotem.

W sumie wydał 11 albumów, a "Final (Vol. 2)" stanie się jego dwunastym krążkiem. Nie wiadomo, czy gwiazdor będzie wydawał nowe piosenki jako single, a może minialbumy, ale także z jaką częstotliwością będą się one pojawiać.

