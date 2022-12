Iggy Pop jest wokalistą i liderem proto-punkowego zespołu The Stooges. Przez lata nagrał wielu przebojów, takich jak "The Passenger", "Lust For Life" czy "Candy".

W styczniu 2023 roku Iggy Pop wyda album, pt. "Every Looser".

Singiel "Frenzy" jest pierwszym zwiastunem albumu, który wydany zostanie we współpracy Atlantic Records oraz wytwórni Tooth Records założonej przez multiplatynowego producenta, Andrew Watta.

Muzyk słynie z energicznych koncertów, ale zdradził czego już podczas koncertów nie zrobi.

"Nie będę już więcej skakał ze sceny" - zapowiedział.

W większości wypadków udało mi się z tego wyjść cało. Dziś jestem już na to zbyt rozklekotany" - dodał.

21 czerwca 2023 roku Iggy wystąpi jako gość specjalny podczas warszawskiego koncertu Red Hot Chili Peppers.

