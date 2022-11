Iggy Pop jest wokalistą, autorem tekstów, muzykiem, autorem, producentem płyt, DJ-em i aktorem. Jego epicki dorobek przyniósł mu zarówno uznanie światowej krytyki, jak i kultowy sukces. Zaczynając w 1967 roku ze swoją definiującą epokę grupą The Stooges, Pop połączył pierwotny rock, blues i free jazz w coś zupełnie nowego i niebezpiecznego, co utorowało drogę punkowi, post-punkowi, hard rockowi i grunge.

Jego solowa kariera - która rozpoczęła się w 1977 roku wyprodukowanymi przez Davida Bowiego płytami "The Idiot" i "Lust For Life" - obejmuje szeroki wachlarz gatunków, a Pop inspiruje kolejne pokolenia rockandrollowców swoimi obrazoburczymi piosenkami, bezkompromisowym stylem i jedyną w swoim rodzaju charyzmą. Być może największe żyjące ucieleśnienie rock and rolla, Iggy nigdy nie zwolnił, rozwijając swoją sztukę przez ponad pół wieku, czego przykładem ostatnie długogrające wydawnictwo - docenione przez krytyków "Free" z 2019 roku.

Singiel "Frenzy" jest pierwszym wydawnictwem zrealizowanym we współpracy Atlantic Records oraz wytwórni Tooth Records założonej przez multiplatynowego producenta, Andrew Watta.

"Jestem facetem bez koszuli, który daje czadu. Andrew i Gold Tooth rozumieją to, więc razem nagraliśmy utwór w starym stylu. To kolesie, których znam od dziecka, a ta muzyka da wam popalić" - przyznał Iggy Pop.

"Iggy Pop to pieprzona ikona. Prawdziwy oryginał. Facet wymyślił stage diving... Wciąż nie mogę uwierzyć, że pozwolił mi ze sobą nagrywać. Jestem zaszczycony. Nie ma nic fajniejszego. Tego numeru trzeba słuchać tak głośno, jak tylko pozwala na to twoje stereo... podkręć i trzymaj się" - dodał Watt.

