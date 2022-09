Iggy Pop połączył siły z belgijską kompozytorką i multiinstrumentalistką Catherine Graindorge przy tworzeniu nowej EPki "The Dictator".

Czteroutworowe wydawnictwo zostało wydane w piątek 9 września za pośrednictwem wytwórni Glitterbeat i doszło do skutku po tym, jak Graindorge wysłała e-maila do legendy rocka.

"Zagrał dwa moje utwory w BBC 6 Music w listopadzie zeszłego roku" - zaczęła kompozytorka w oświadczeniu.

"Wysłałam więc maila zaadresowanego do Iggy'ego, w którym napisałam, że jestem bardzo zaszczycona i że byłabym zachwycona mogąc pracować z nim nad utworem. To było całkowicie spontaniczne, nigdy nie myślałem, że coś naprawdę się wydarzy" - dodaje.

