"KatoKrk" opowiada o perypetiach synka ze Śląska w Krakowie i jego początkowej niechęci do grodu Kraka, ale również o tym, że "tam gdzie jesteś, będzie dom"

"Urodziłem się w Katowicach. Do Krakowa jeździliśmy na wycieczki szkolne, a rodzice zabierali tam mnie i moich braci, żeby zobaczyć pierwszy w południowej Polsce sklep Ikea. Tymczasem ja widziałem tylko tłumy, srające wszędzie gołębie i zabiedzonego smoka. Jeśli miałbym wtedy wskazać miasto, do którego nigdy bym nie chciał wyjechać, gród Kraka byłby pewnie w topce. A jednak życie tak się potoczyło, że pewnego lata tu zamieszkałem" - mówi o genezie utworu Iggy Not Pop, który w Krakowie mieszka już ponad 8 lat.

"Utwór naszpikowany jest elementami charakterystycznymi dla Katowic i Krakowa, ale myślę, że jest uniwersalny i zrozumieją go wszyscy, którzy opuścili swoje rodzinne miasta" - dodaje.

Iggy Not Pop pokazał klip do "KatoKrk"

Utwór jest drugim z serii singli, które w zeszłym roku raper nagrał wspólnie z Arturem Kondasem i Bartoszem Owczarkiem, czyli duetem Tap3s. O analogowy miks i mastering po raz kolejny zadbał Eprom. W piosence gościnnie wystąpiła Basia Derlak z zespołu Chłopcy kontra Basia oraz reaktywowanego właśnie Afrokolektywu.

Clip Iggy Not Pop KatoKrk (feat. Basia Derlak)

"W piosence miał wystąpić pewien MC, ale kontakt z dnia na dzień się urwał. Potrzebowaliśmy więc zastępstwa i na horyzoncie pojawiła się Basia, która zachwyciła nas swoją muzyczną otwartością i odwagą. Kiedy usłyszałem demo jej zwrotki, uznałem, że ona tam się po prostu musiała znaleźć. Brzmi to tak, jakbyśmy razem ten utwór wymyślili i pisali go w jednym momencie, siedząc obok siebie" - opowiada Not Pop.

Okładka Remigiusza Patelaka do pociągnięcie wizji z zwrotki Iggy'ego, w której raper wyobraża sobie futurystyczną wojnę Katowic i Krakowa. Teledysk zrealizowany przez Jarkę Szwagierczak to z kolei następstwo pewnego poniedziałkowego spaceru po Krakowie.

W 2020 roku Iggy Not Pop i Tap3s wydali album "Powiedz Mi Coś Więcej", na której wystąpili m.in. z Tymon Tymański, Olaf Deriglasoff i śp. Pjus.

