Iggy Not Pop i jego alternatywny rap. Sprawdźcie twórczość naszej redakcji!

Iggy Not Pop, czyli nasz redakcyjny Ignacy Puśledzki, tworzy muzykę spod znaku rapu i alternatywy. Ale do muzyki jeszcze dojdziemy, zatrzymajmy się na chwilę przy jego ksywie. Ten pseudonim wydaje się Wam chyba znajomy, prawda?

"Zawsze ktoś mówił do mnie Iggy. Rodzice, znajomi, nawet nauczyciele. To było dla mnie naturalne. Ale trzeba było czegoś więcej, bo jak wpiszesz w Google słowo 'Iggy' to utoniesz w liście postaci nie tylko muzycznych. Dodałem 'Not Pop' przekornie, bo bardzo lubię muzykę Iggy’ego Popa. Do tego wydaję mi się to mega rapowym zabiegiem, jak samplowanie czy followupy w tekstach" - tłumaczył w wywiadzie dla portalu Kulturalne Media.

Wideo Iggy Not Pop - live sesja w Cafe NOWA Księgarnia

Iggy Not Pop i Andrzejek razem w nowej wersji "SKPSP". Rap, synth-pop i społeczny przekaz o trawnikach

W 2015 roku wydał EPkę, pt. "Hot Raps" nagraną z producentem Lucy Ford oraz jazzrapowy singel, pt. "Tata". Żeby tworzyć "na większą" skalę, zdecydował się w 2018 roku, kiedy dostał się do talent show organizowanego przez radiową Trójkę. Do "Start nagranie" zgłosiło się prawie 1500 muzyków i zespołów.

"Wysłałem zgłoszenie trochę dla jaj, kompletnie się nie nastawiałem na występ. Kiedy dostałem telefon z Trójki, w ogóle nie pamiętałem, o co chodzi! Nagle okazało się, że tydzień później mam jechać do Warszawy na nagranie odcinka, a ja nie pamiętam tekstu. Jakieś dwa lata w ogóle nie rapowałem, do tego nie mam muzyków, ba, nawet podkładu. Pytam więc mojej żony Kasi: 'Jechać?'. Kazała się nawet nie zastanawiać!" - opowiadał Ignacy w rozmowie z Marcinem Misztalskim dla Red Bull Music.

Wideo Iggy Not Pop - Tata (Trójka live)

Iggy Not Pop & Tap3s - "Powiedz Mi Coś Więcej"

Przy kolejnej płycie Iggy współpracował z Arturem Kondasem i Bartoszem Owczarkiem z duetu Tap3s, którzy zadbali o muzyczną różnorodność materiału. Album wydali w 2020 roku całkowicie sami, a w projekcie wsparli ich m.in. Tymon Tymański, Olaf Deriglasoff czy zmarły w tym roku Pjus. O brzmienie albumu zadbali Webber i Eprom. Dzięki płycie "Powiedz Mi Coś Więcej" Ignacy został nazwany "jednym z najciekawszych graczy podziemia" w recenzji portalu Newonce.net, jego muzyka zagościła w kilku rozgłośniach radiowych oraz zagrał live sesję w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK.

Wideo Kraków GRA! Iggy Not Pop "Przecinki" - MOCAK Edward Dwurnik

Teksty Iggy’ego cechuje specyficzne poczucie humoru i niekonwencjonalny dobór tematów. Mamy w jego katalogu teksty o ojcostwie, sprzątaniu po psach, nadużywaniu wulgaryzmów czy szaloną historię kryminalną.

Od czasu płyty "Powiedz Mi Coś Więcej" Iggy Not Pop współpracował także z Julią Miką, Miłoszem Bazarnikiem, Andrzejkiem oraz producentem Beat Le Juice.

Iggy Not Pop i duet Tap3s wracają właśnie z serią singli. Pierwszy, pt. "Guru" był połączeniem rapu z bluesem, a opowiadał o szemranych przywódcach sekt. Gościnnie w utworze pojawił się Igorilla (Mama Selita, Polskie Karate). W kolejnym utworze usłyszymy za to Basię Derlak z zespołu Chłopcy kontra Basia. Trio zapowiada, że każdy z singli będzie brzmieniowo mocno odbiegał od reszty, a po tym co już od Iggy’ego słyszeliśmy, nie mamy powodów, by mu nie wierzyć.

Wideo Iggy Not Pop x Tap3s - Guru (feat. Igorilla)

Iggy Not Pop i Beat Le Juice razem. Posłuchaj remixu piosenki "Co On Wie?"

Zapraszamy do obserwowania muzycznych poczynań naszego kolegi!