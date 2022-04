Iggy Not Pop i Beat Le Juice razem. Posłuchaj remixu piosenki "Co On Wie?"

Iggy Not Pop wypuścił nowy remix kawałka "Co On Wie?". W odróżnieniu od spokojnego oryginału, na którym gościnnie wystąpił śp. Pjus, nowa wersja wprawi Was w imprezowy nastrój!

Taneczny vibe zapewnia Beat Le Juice - śląski producent muzyki funk & bass. Piosenka w oryginale wydana została na albumie "Powiedz Mi Coś Więcej" nagranym z duetem Tap3s, na którym wystąpili także Tymon Tymański i Olaf Deriglasoff.

Wideo Co On Wie? (Beat Le Juice Remix)

"Wysłałem kilku producentom ślady do piosenek z 'Powiedz Mi Coś Więcej' oraz totalną wolność, mając nadzieję, że pójdą w totalnie inną stronę. Tak też się stało - Andrzejek nagrał ejtisową wersję "SKPSP", Shklash z "Przecinków" zrobił abstract-rap w stylu Antipop Consortium, a Beat Le Juice poszedł w stronę taneczną. Słyszycie jak to buja?" - mówi Iggy Not Pop.

Iggy Not Pop, czyli Ignacy Puśledzki to raper, tekściarz, tata, fan Franka Zappy. Pochodzi z Katowic, mieszka w Nowej Hucie. Portal Newonce.net nazwał go jednym z ciekawszych graczy polskiego podziemia.

Występował m.in. w Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK oraz krakowskim Klubie Studio.

Wideo Iggy Not Pop - live sesja w Cafe NOWA Księgarnia