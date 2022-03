Iga Dudziuk jest córką z pierwszego małżeństwa Norbiego i Julii Dudziuk. Po rozwodzie wokalista pamiętany z wielkiego przeboju "Kobiety są gorące" ( sprawdź! ) wziął ślub z Marleną Jagłowską. W marcu 2016 r. poślubił trzecią żonę - Marzenę Chełmińską.

"To nie te czasy, kiedy fanki uganiały się za mną, a ja latałem po bibach i dyskotekach. Zmieniłem się. Jestem statecznym panem w koszuli i marynarce z butonierką" - tłumaczył Norbi w rozmowie z "Twoim Imperium".

Reklama

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Norbi Piękny dzień

Obecny prowadzący "Koła fortuny" ze swoją żoną rozstał się, gdy ich córka była mała.

Zdjęcie Norbi z córką Igą w 2000 r. / Marek Szymański / Agencja FORUM

"Moi rodzice się rozwiedli, jak byłam bardzo mała i te relacje zawsze są przez to skomplikowane. Ale pamiętam, jak np. razem słuchaliśmy płyt, więc to zamiłowanie do muzyki zawsze było w domu. Wybieraliśmy jakąś konkretną płytę i cały dzień słuchaliśmy tego artysty" - opowiadała Iga Dudziuk w "Pytaniu na śniadanie".

Teraz 22-letnia początkująca wokalistka dołączyła do grona prezenterów VOX FM jako prowadząca sobotni program "Jest weekend w rytmie hitów". Iga Dudziuk jest absolwentką "Radio Akademii" - trzymiesięcznego szkolenia koordynowanego przez Norberta Bieńkowskiego, prezentera VOX FM.

Przypomnijmy, że jesienią 2021 r. Iga wypuściła swój debiutancki singel "A jednak". Teledysk w ciągu czterech miesięcy zanotował ponad 118 tys. odsłon.

Clip Iga Dudziuk A jednak

Sprawdź tekst piosenki "A jednak" w serwisie Tekściory.pl!

"To mój debiutancki numer, który został napisany po bolesnym rozstaniu. Dla mnie ten utwór jest ważny pod wieloma względami i powstał dzięki grupie wspaniałych osób. Dziękuję i zapraszam do tej emocjonalnej przygody" - napisała Iga pod teledyskiem.

Dudziuk zdradziła wówczas, że nie konsultowała swojej propozycji z ojcem, który usłyszał ją dopiero po premierze.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post