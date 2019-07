Iceland to Poland 2019: Zobacz, kto wystąpi!

Trzy niezwykłe muzyczne projekty z Islandii na czterech wspólnych koncertach w Polsce. Islandia i Polska połączone w wyjątkowym artystycznym przedsięwzięciu, wędrownym festiwalu, który nazywa się Iceland To Poland. Między 20 a 24 sierpnia w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Gdańsku wystąpi niezwykle silna i zróżnicowana reprezentacja islandzkiej muzyki elektronicznej. Zagrają: aYia, President Bongo i Högni. To prawdziwe święto muzyki islandzkiej w Polsce, jakiego dotąd nie było.

Islandia to miejsce magiczne - kraina lodowców, wulkanów, maskonurów i elfów, ale też niezwykle twórczych ludzi. Nie bez powodu nazywana jest "muzyczną wyspą" i nie bez powodu Polacy szczególnie ją ukochali. Zespoły pochodzące z Islandii, czy choćby nagrywające na Wyspie dają gwarancję świetnej muzyki i to bez względu na jej gatunek. Mało tego, to właśnie tam, na styku Europy i Ameryki powstają zupełnie nowe dźwięki, łączące tradycję i eksperymenty, których na Islandii nikt się nie obawia. Niecodzienna otwartość islandzkich muzyków na współpracę przyciąga artystów ze wszystkich stron świata, a wyjątkowy klimat wyspy, aura tajemniczości, zachwyt pięknem otaczającej natury dodatkowo potęgują kreatywność.



Reklama

Trudno też zliczyć zespoły i projekty, które funkcjonują na muzycznej scenie Reykjaviku - stolicy Wyspy, liczącej sobie tylu mieszkańców, co średniej wielkości miasto wojewódzkie w Polsce. I choć ceny albumów na Islandii są bardzo wysokie, to muzycy nie zwracają uwagi na ilość sprzedanych egzemplarzy. Nikt też, nie ogląda się na to, co robią pozostali. Ta wolność - od konkurencji, od liczb, dochodów ze sprzedaży i muzycznego marketingu sprawia, że twórczość artystów z Wyspy jest szczera i prawdziwa. I właśnie dlatego budzą oni ogromną ciekawość i zyskują tak olbrzymią popularność na całym świecie, również w naszym kraju.

Jednak żeby poznać muzyczną Wyspę wcale nie musicie lecieć do Reykjaviku! W drugiej połowie sierpnia w Polsce odbędzie się bowiem wyjątkowy, bo podróżujący festiwal muzyczny łączący Polskę i Islandię. W ramach Iceland To Poland, od 20 do 24 sierpnia, w czterech polskich miastach na wspólnych koncertach zagrają aż trzy islandzkie zespoły i projekty. Wystąpią: aYia, President Bongo oraz Högni.

Muzyka elektroniczna - w różnych jej wydaniach, od bardziej tanecznej, po mroczne i cięższe brzmienia to niezwykle istotna część islandzkiej sceny. Dlatego bardzo cieszy fakt, że tegoroczna edycja Iceland To Poland skupia się właśnie na elektronice, a line-up tworzą świetnie znani w Polsce artyści - od objawień ostatnich lat, po tych, którzy współtworzyli islandzki fenomen już w latach 90! Uczestników festiwalu poznawaliśmy jednak stopniowo, bo Iceland To Poland to coś więcej niż koncert konkretnego artysty - chodzi bowiem o prezentację żywej, współczesnej, muzycznej kultury Wyspy. Jak mówi pomysłodawczyni Festiwalu, Wiktoria Joanna Ginter, "jego główną ideą jest przybliżenie polskiej publiczności islandzkiej sceny muzycznej dla wzajemnej inspiracji oraz edukacji". Tak więc każdy z kolejnych uczestników stanowił zagadkę, wszystkich jednak łączył wspólny mianownik - Islandia.



aYia

Pierwszym festiwalowym ogłoszeniem, któremu towarzyszyło rozpoczęcie sprzedaży biletów był udział projektu aYia. To enigmatyczne trio z Reykjaviku pobudziło wyobraźnię koneserów muzyki elektronicznej i trip-hopowej swoimi głębokimi, ambientowymi brzmieniami przeplatanymi dark-synthem i wspaniałym kobiecym wokalem. To zespół, który nie tylko brzmi, to artystyczny zamysł, świadoma droga ludzi, którzy konsekwentnie i bez pośpiechu realizują swoją pasję. Pomysłodawczynią projektu jest Ásta Fanney Sigurðardóttir, artystka realizująca się także w świecie sztuk wizualnych i poezji.



Skład aYia uzupełniają Kári Einarsson i Kristinn Roach, z którymi Ásta pracowała przy własnych projektach muzycznych. Ich pierwsze utwory prezentowane były w ramach serii Hvalreki - cyfrowych wydawnictw wytwórni Bedroom Community. I to właśnie ten kolektyw w 2018 roku wydał ich debiutancki album. W opinii wielu, to jedna z najlepszych płyt ubiegłego roku. W Polsce aYia występowali już jako support islandzkiej legendy - GusGus i zaskarbili sobie wiernych słuchaczy. Znikome informacje na temat tego projektu roztaczają wokół niego aurę tajemnicy i wzbudzają zaciekawienie. To trzeba zobaczyć i poczuć!

Wideo aYia - Slow (Official Video)

President Bongo

Jeden z filarów tanecznej elektroniki z Islandii. W rzeczywistości nazywa się Stephan Stephensen. Mając zaledwie 17 lat stawiał swoje pierwsze muzyczne kroki współtworząc legendarną grupę GusGus. Przez 20 lat był jej kluczowym elementem, współtworząc sukces grupy na wielu płaszczyznach. Jako wokalista, kompozytor, tekściarz i producent, ale również jako designer, filmowiec i fotograf! W tym czasie prowadził również swoją solową karierę jako DJ i producent (nagrywał remiksy m.in. dla Sigur Rós, Trentemöllera czy GusGus). Współtworzył

kolektyw Adsr, nagrywał też jako Gluteus Maximus, uruchomił także własną wytwórnię - Radio Bongo. Wiosną 2015 roku ostatecznie opuścił GusGus, by skoncentrować się na swojej solowej karierze jako President Bongo. W tym samym roku ukazał się jego koncept album "Serengeti", nagrany wspólnie z przyjaciółmi z Islandii. Płyta zyskała ogólnoświatowe uznanie jako nowe, świeże spojrzenie na muzykę taneczną, mieszankę kraut rocka, afrykańskich rytmów i jazzu.

W ubiegłym roku nakładem własnej wytwórni rozpoczął cykl wydawniczy Les Aventures de President Bongo, w ramach którego przez 7 kolejnych lat zamierza wydać 24 limitowane winyle, prezentujące twórczość artysty w innym świetle. W tej serii ukazał się już jego album Quadrantes, nagrany wspólnie z Óttarem Sæmundsenem, zawierający cztery 15-minutowe utwory. Presiden Bongo wielokrotnie występował w Polsce, a podczas jego koncertów kluby zawsze wypełniały się po brzegi.

Wideo Greco - The Serengeti Experience by President Bongo & The Snorri Bros

Högni Egilsson

Headliner tegorocznej edycji Iceland To Poland i wielka nadzieja islandzkiej sceny muzycznej, choć na Wyspie znany także jako kompozytor filmowy i teatralny. Högni (właściwie Högni Egilsson) współtworzył fantastyczną grupę Hjaltalin, a w 2010 roku uzupełnił skład GusGus nagrywając z nimi kultowy album "Arabian Horse". Jego talent zauważony został już w 2008 roku, kiedy artysta zdobył aż dwie nagrody Icelandic Music Awards, jako najlepszy debiutant i najlepszy twórca piosenek. Ale dopiero na solowym, wydanym w 2017 roku albumie "Two Trains", pokazał pełnię swoich możliwości. Płyta została wydana nakładem wytwórni Erased Tapes Records (dla której nagrywa inny wspaniały islandzki artysta Ólafur Arnalds, a także elektroniczny islandzko-farerski duet Kiasmos). Högni porusza się w przestrzeni między różnymi muzycznymi gatunkami, czerpiąc z elektroniki i ambientu z równą maestrią, co z jazzu czy modern-classic. Na swoim solowym albumie sięgnął też do islandzkiej tradycji śpiewaczej, zapraszając do udziału 40-osobowy chór męski. "Two Trains" to płyta wybitna, nie dziwi więc

fakt, że w 2018 roku Högni Egilsson (obok Björk) nominowany został do prestiżowej nagrody Nordic Music Prize. Artysta ma w Polsce wielu fanów, wielokrotnie koncertował w naszym kraju - podczas ubiegłorocznych występów towarzyszył mu duet Tęskno. Jego muzyka fantastycznie dopełni niezwykle szeroką paletę islandzkiej elektroniki prezentowanej podczas Iceland To Poland.



Organizatorzy Festiwalu mają nadzieję, że projekt zaowocuje eksplozją kreatywności i natchnie fanów muzyki do poszerzenia horyzontów i zaczerpnięcia świeżego powiewu dźwięków prosto z Islandii. Patrząc na line-up jestem pewien, że wszelkie warunki do osiągnięcia tego celu zostały spełnione. Trzymam kciuki za powodzenie misji i wierzę, że każdy z czterech sierpniowych wieczorów z Iceland To Poland będzie fantastycznym świętem muzyki islandzkiej w Polsce. Teraz wystarczy tylko zdecydować, na który z koncertów się wybrać...

20.08, Tama - Poznań

21.08, Klub Studio - Kraków

23.08, Progresja - Warszawa

24.08, B90 - Gdańsk.

Wideo Högni - Komdu með (Official Music Video)

Bartek Wilk