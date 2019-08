Hubert Jabłoński idzie "Pod prąd". Wokalista boysbandu Neo debiutuje solo

Znany z nieistniejącego już boysbandu Neo wokalista Hubert Jabłoński rozpoczyna solową karierę. Premierowo na stronach Interii możecie zobaczyć teledysk "Pod prąd".

Hubert Jabłoński w teledysku "Pod prąd" /materiały prasowe

Boysband Neo powstał w 2014 roku i wykonywał muzykę w klimacie pop. Formacja wydała tylko jeden album studyjny - "Dreamers" ukazał się w 2016 roku, a promowany był przez single "Ja" i "Twój czas". Z kolei utwór "Przygarnij mnie" promował program TVP o tym samym tytule.

Kariera kwartetu zakończyła się po trzech latach. Teraz solową karierę zaczyna jeden z wokalistów - Hubert Jabłoński, który był jedynym ze stu jurorów drugiej edycji show Polsatu "Śpiewajmy razem - All Together Now".

Zapowiedzią debiutanckiego albumu, który ukaże się w 2020 r., jest pierwszy singel "Pod prąd".

To popowo-taneczna opowieść o drodze, którą każdy musi przebyć, aby dopełnić przeznaczenia. Teledysk, za którego produkcję odpowiedzialna jest ekipa Doctor Movie, zabiera widza w sentymentalną podróż do każdego z etapów wypełniających życie głównego bohatera. Zdjęcia powstawały w m.in. Warszawie oraz starorzeczu Narwi.

Clip Hubert Jabłoński JABŁOŃSKI - POD PRĄD (OFFICIAL VIDEO)

"Na ten moment czekałem kilka lat. Singel, nad którym pracowałem wraz z moim producentem Piotrem Gozdkiem jest tym, co najbardziej chciałbym przekazać słuchaczom. Cały album będzie utrzymany w podobnej stylistyce muzycznej - ma przede wszystkim cieszyć i unosić ciało do tańca. Warstwa tekstowa jest bardziej refleksyjna, choć ostatecznie ma dodawać otuchy i pokazywać, że w życiu wcale nie jest aż tak źle" - opowiada Hubert Jabłoński.

