Obecnie House Of Death tworzy pięciu muzyków: gitarzysta i lider Adam Bielczuk, wokalista Juan Carlos Cano (pochodzący z Meksyku zwycięzca czwartej edycji "The Voice of Poland"), perkusista Sajmon Riot (Szymon Synówka) oraz basista Skaya (Tomasz Skuza) i gitarzysta Jarek Chilkiewicz (m.in. Piotr Cugowski, Bracia, Polish Metal Alliance).



Juan Carlos Cano i Marek Piekarczyk w "The Voice of Poland" w 2014 r.

Wspomniany Skaya to grający na basie lider szczecińskiej grupy Quo Vadis, która na metalowej scenie działa od 1988 r. W tym zespole perkusistą jest Sajmon Riot.

Skaya i Chilkiewicz w składzie pojawili się w połowie 2022 r., kiedy to ten pierwszy zastąpił Titusa z Acid Drinkers.



- Na pewno są nowe emocje, częściej są też próby, mamy dużo energii i dużo pracy - opowiadał Interii Adam Bielczuk.

Zmieniony skład zadebiutował utworem "DRC", a teraz prezentuje numer "Ash Caravan" z gościnnym udziałem Jana Borysewicza, gitarzysty i lidera Lady Pank. To zapowiedź nadchodzącej płyty "Into the Fire".



Naturalną scenografię teledysku stanowiły komnaty Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, co wprowadziło wyjątkowy klimat.

"Chcieliśmy pokazać słuchaczom, że mamy do zaproponowania coś więcej niż gitarowy huk, który jest dla nas niejako środowiskiem naturalnym. Dodatkowo, wielką sprawą dla nas jest udział Jana Borysewicza, którego kunszt sobie cenimy niezwykle, a jego partia solowa niesłychanie nasz utwór 'dosmaczyła'. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu końcowego, dlatego z całą mocą zapraszamy do odsłuchu" - zachęca Adam Bielczuk, gitarzysta i lider House Of Death.

Zespół zadebiutował w 2019 r. albumem "Midnight Special".