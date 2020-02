Hotel Torino i "Hunter" do serialu Canal+ "Mały Zgon". Za projektem stoją twórcy sukcesów Viki Gabor

Teledysk do singla "Hunter" promuje nowy serial Canal+ "Mały Zgon". Projekt Hotel Torino odpowiadający za piosenkę tworzą Patryk Kumór i Dominic Buczkowski, stojący m.in. za sukcesami Viki Gabor.

Domic Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumór jako Hotel Torino /Universal Music Polska

Patryk Kumór i Dominic Buczkowski są trzykrotnie nominowani do nagrody muzycznej Fryderyk w kategoriach Producent muzyczny roku, Autor roku oraz Kompozytor roku. Razem współtworzyli hit "Superhero" Viki Gabor, który zapewnił młodej wokalistce zwycięstwo w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior w 2019 roku.

Reklama

Pod szyldem Hotel Torino przygotowali piosenkę "Hunter".

"Pomysł na projekt Hotel Torino urodził się w naszych głowach podczas jednej z sesji kompozytorskich, związanych z pracą nad muzyką do serialu 'Mały Zgon'. Śmiało mogę powiedzieć, że ojcem chrzestnym zespołu jest scenarzysta i jeden z reżyserów Maciej Kawalski oraz Juliusz Machulski. Wraz z Dominikiem Buczkowskim-Wojtaszek, postanowiliśmy wrócić do swoich korzeni, muzyki tworzonej z potrzeby artystycznej wypowiedzi. Praca nad muzyką do serialu oraz nad piosenkami była piękną podróżą, w którą zawsze chcieliśmy się udać" - mówi Patryk Kumór.

"Współpraca z Juliuszem Machulskim, to spełnienie marzeń, wielka szkoła profesjonalizmu, kreacji i wizji. Utwór 'Hunter', który promuje serial powstał przy udziale Macieja Kawalskiego, który jest współautorem tekstu do piosenki. Główną inspiracją do powstania utworu była postać serialowego FINA, płatnego zabójcy wynajętego przez Mafię" - dodaje wokalista i kompozytor.

Wideo Hotel Torino - Hunter (From "Mały Zgon")

W głównej roli w serialu pojawi się Piotr Grabowski. W pozostałych rolach wystąpią Anna Seniuk, Katarzyna Herman, Jacek Koman, Karolina Gorczyca, Mirosław Haniszewski, Grzegorz Przybył, Karolina Porcari, Julia Wyszyńska i Grzegorz Mielczarek.

Premiera nastąpi 8 marca o godz. 21:30.

Serial "Mały Zgon" zabierze widzów w porywającą, komediowo-kryminalną podróż przez świat narkotykowych karteli, gangsterów rządzących więzieniem, skorumpowanych stróży prawa i podziemnego pokera rozgrywanego o miliony. Wartka akcja prowadzi przez mazurskie jeziora, lasy i spokojne w teorii miasteczka. A wszystko zacznie się, gdy dyrektor więzienia zamieni się miejscami z gangsterem z programu ochrony świadków - czytamy w opisie produkcji.

Wszystko o serialu "Mały Zgon" w serwisie ŚwiatSeriali.pl!