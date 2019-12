Viki Gabor: Co zrobi z pieniędzmi za sprzedaż singla "Superhero"?

Po wygranej w Eurowizji Junior do sprzedaży trafiła limitowana edycja singla "Superhero" Viki Gabor. 12-letnia wokalistka ujawniła, co zrobi z pieniędzmi ze sprzedaży nagrania, które przyniosło jej zwycięstwo w konkursie.

Viki Gabor promuje singla "Superhero" /Beata Zawrzel / Reporter

Wiktoria Viki Gabor to 12-letnia wokalistka mieszkająca w Krakowie. Szerszej publiczności dała się poznać w drugiej edycji "The Voice Kids", gdzie pod opieką Barona i Tomsona doszła do finału.



Pod koniec września wygrała finałowy odcinek "Szansy na sukces". Po pokonaniu 12-letniej Gabrieli Katzer i 11-letniej Nikoli Fiedor została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior 2019.



W Gliwicach Viki Gabor wykonała piosenkę "Superhero". Była najlepsza w głosowaniu widzów i druga w głosowaniu juniorów.

Singel "Superhero" ukazał się w dwóch wersjach: polsko-angielskiej oraz anglojęzycznej. Każdy egzemplarz limitowanego nakładu został własnoręcznie podpisany przez Viki Gabor.

"Tak jak obiecałam zdradzam ostatnią tajemnicę związaną z premierą - CAŁY dochód ze sprzedaży płyty przeznaczam na walkę z zanieczyszczeniem środowiska. To, o czym śpiewam w tej piosence jest dla mnie bardzo ważne, i tak jak mówi tekst: jesteśmy superbohaterami, możemy uratować świat! Mam nadzieję, że małymi krokami, działając wspólnie uda nam się osiągnąć więcej!" - zdradziła wokalistka na Instagramie.