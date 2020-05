hot16challenge2: Ewa Farna uderza w TVP

Akcja #Hot16Challenge2 rozkręciła się na dobre. W zabawę wciągnęli się weterani rapu, młodzi przedstawiciele sceny oraz osoby w ogóle z nią niezwiązane. Nagranie przygotowała także Ewa Farna.

Ewa Farna wzięła udział w #Hot16Challenge2 /VIPHOTO /East News

#Hot16Challenge to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny.

Pierwsza odsłona #Hot16Challenge zorganizowana została w 2014 roku i włączyła się do niej niemal cała scena rapowa.



Kontynuację akcji w tym roku postanowił rozpocząć Solar, a towarzyszy jej zbiórka na walkę z koronawirusem.

Tym razem, za sprawą Taco Hemingwaya, który nominował Klocucha, wyzwanie wyszło poza środowisko związane z rapem. Nagrania stworzyli m.in. Kuba Wojewódzki, Paweł Domagała, Dawid Podsiadło, Margaret, Katarzyna Nosowska czy Krzysztof Zalewski.

Wideo Krzysztof Zalewski #hot16challenge2

Wyzwanie przyjęła także Ewa Farna. "Chciałam to zrobić po swojemu, więc dzięki za inspiracje zabawkom, które mnie otaczają. Z nich właśnie jest poukładane brzmienie tego numeru" - napisała pod nagraniem.



Część tekstu piosenkarka poświęciła macierzyństwu. "Teraz jestem w domu z dzieckiem. Ej jestem mamą, czasu mam mało. To już nie to samo, lecz czuję się być wygraną. Może sprostuję - niczego nie żałuję, bo miłość do niego to najlepsze z tego, co umiem" - rapuje.

Ewa Farna w ciąży na koncercie Artyści Przeciw Nienawiści - Łódź, 27 lutego 2019 r. 1 / 6 Ewa Farna pojawiła się pierwszy raz publicznie po ogłoszeniu, że jest w ciąży Źródło: East News Autor: Tricolors udostępnij

Nawiązała również do TVP i Polskiego Radia. "Proponowali x tysięcy za sylwestra, to by było ekstra. Lecz powiedziałam nie, bo to było TVP. Nie boję się, bo w Trójce i tak nigdy nie grano mnie" - słyszymy w utworze.



"Miała być sesja w Playboyu, pewnie za sporo kasy. Ale moje ciało dla mojego męża nie dla masy" - dodała jeszcze wokalistka.

Wideo Ewa Farna #hot16challenge2 (prod. Ochepovsky)

Dodajmy, że w skarbonce założonej przez Solara jest już ponad 3,1 mln złotych. Pieniądze w całości zostaną przeznaczone na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem. Kwota wpłaty jest dowolna, wpłacają zarówno muzycy, którzy biorą udział w wyzwaniu, ale także fani.