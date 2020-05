Hot16challenge2: Piotr Rubik znowu klaszcze

Akcja #Hot16Challenge2 rozkręciła się na dobre. W zabawę wciągnęli się weterani rapu, młodzi przedstawiciele sceny oraz osoby w ogóle z nią niezwiązane. Wyzwanie przyjął także Piotr Rubik.

Pierwsza odsłona #Hot16Challenge zorganizowana została w 2014 roku i włączyła się do niej niemal cała scena rapowa.



#Hot16Challenge to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny.



Kontynuację akcji w tym roku postanowił rozpocząć Solar ( sprawdź! ), a towarzyszy jej zbiórka na walkę z koronawirusem.

Tym razem, za sprawą Taco Hemingwaya, który nominował Klocucha, wyzwanie wyszło poza środowisko związane z rapem. Nagrania stworzyli m.in. Kuba Wojewódzki, Paweł Domagała, Dawid Podsiadło, Margaret, Katarzyna Nosowska czy Krzysztof Zalewski.



Do zabawy przyłączyli się także politycy. Swoją zwrotką pochwalił się m.in. Andrzej Duda. Nagranie z jego udziałem szybko rozeszło się po sieci. Za sprawą wersu o "ostrym cieniu mgły" ( sprawdź! ) szesnastka prezydenta stała się głównym tematem żartów.



Swoim nagraniem pochwalił się także Piotr Rubik. Wykazał się dużym poczuciem humoru i dystansem do siebie. Już na początku muzyk nawiązuje do słynnego motywu klaskania z piosenki "Niech mówią, że to nie jest miłość". "Wszyscy wiemy, że twoja stara klaszcze u mnie, ja dziękuję i jestem z tego mega dumny, ale powiedz jej teraz, że jest potrzeba nowa i niech teraz twoja stara klaszcze dla służby zdrowia" - rapuje Rubik. To odniesienie do popularnego kiedyś tekstu (zwłaszcza wśród nastolatków): "Twoja stara klaszcze u Rubika".

Muzyk nawiązał także do nagrania Andrzeja Dudy. "Naucz się tak klaskać, żeby nie rzucać cienia, naucz się tak klaskać, żeby rozgonić mgły". "Dobra partytura to nigdy dyktatura" - dodał jeszcze, komentując sytuację w kraju.

Do dalszej zabawy Piotr Rubik nominował: Antka Królikowskiego, Cezarego Pazurę, Karola Strasburgera i Zbigniewa Książka.



Dodajmy, że w skarbonce założonej przez Solara jest już ponad 2,6 mln złotych. Pieniądze w całości zostaną przeznaczone na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem. Kwota wpłaty jest dowolna, wpłacają zarówno muzycy, którzy biorą udział w wyzwaniu, ale także fani.