Niecały miesiąc temu były perkusista Nirvany, a obecnie lider rockowej grupy Foo Fighters zapowiedział, że 25 lutego 2022 roku do amerykańskich kin trafi pełnometrażowy horror komediowy z elementami kina gore, nakręcony podczas nagrywania przez tę kapelę dziesiątego (najnowszego) albumu "Medicine at Midnight".

Według słów Grohla fabuła jest dość prosta: zamknięci w studiu muzycy muszą się zmierzyć z siłami nadprzyrodzonymi, które zagrażają zarówno im samym, jak i powstającemu albumowi. Nawiedzone miejsce to rezydencja Encino, jakoby "przesiąknięta makabryczną historią rock and rolla".

Film jest adaptacją opowiadania Grohla. Scenariusz napisali: Jeff Buhler ("Smętarz dla zwierzaków", "Nocny pociąg z mięsem") i Rebecca Hughes. Wyreżyserował go BJ McDonnell ("Topór III"). Poza członkami Foo Fighters występują: Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega i Jeff Garlin.

"Po dekadach dziwacznych teledysków i licznych dokumentów muzycznych, które stworzyliśmy, nadszedł wreszcie czas, aby przenieść wszystko na wyższy poziom. Pora na pełnometrażowy horror komediowy" - mówił lider Foo Fighters przy okazji publikacji pierwszego zwiastuna.

Wideo STUDIO 666 SNEAK PEEK

Teraz w sieci pojawił się kolejny trailer. "Zawsze mówiłam, że kocham wszystko, co robi ten zespół, a teraz może uda im się pokonać mój wstręt do horrorów", "Fajnie. Czekam z niecierpliwością na film. Dave i chłopaki to jedni z najmilszych ludzi, jakich kiedykolwiek miałem przyjemność poznać" - tego typu opinie można przeczytać pod nagraniem.