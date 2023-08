"Zderzenie dwóch różnych światów pod względem stylu pracy. Ja - psycho perfekcjonistka, Malik - wyluzowany spontan. Ale muzycznie jest kotem z ogromnym wyczuciem i nikt mu nie odbierze tego, że jest hit makerem od lat. Tytan pracy, gra non stop koncerty, siedzi w studiu i robi nowe rzeczy cały czas" -przekazała Honorata Skarbek na swoim instagramowym profilu.

Dodała jednak, że łączy ich wyłącznie pasja, znają się już kilka dobrych lat i nie chcą przenosić tej relacji ponad przyjaźń. Podobno w studio panowała wyjątkowa atmosfera, tak samo jak podczas kręcenia teledysku.

Malik Montana ujawnił, że w utworze użyto sampla z kultowego hitu "Satisfaction", którego autorem jest Benny Benassi. Honorata Skarbek otrzymała zgodę na jego wykorzystanie.

Numer "You Can't Sit With Us" pojawił się w sieci 3 sierpnia. Do numeru nakręcono również teledysk, którego reżyserem był Borys Bernacki.

Kim jest Honorata Skarbek?

Honorata Skarbek ma w dorobku 4 albumy. Wokalistka przez pewien czas była w związku z raperem i wokalistą Smolastym. Była to bardzo burzliwa relacja, która finalnie się rozpadła.



Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła w 2008 roku od udzielania się w piosenkach innych wykonawców, głównie ze sceny hip hop/rap. Szybko zaczęła jednak prace nad własnym materiałem.

W 2009 roku zajęła 3. miejsce w polskiej edycji konkursu Motorolastar, gdzie członkami jury byli Wyclef Jean oraz Fergie. W 2010 roku dotarła do finału konkursu Coke Live Music Fresh Noise. Supportowała także koncerty takich gwiazd jak Matt Pokora czy Eddy Wata..