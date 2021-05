Hołd dla Krzysztofa Krawczyka w TVP. Andrzej Piaseczny i Roksana Węgiel nieobecni

Choć niemal do ostatniej chwili byli zapowiadani jako goście specjalnego koncertu "Jak przeżyć wszystko jeszcze raz - The Best of Krzysztof Krawczyk" w Opolu, na scenie amfiteatru zabrakło Andrzeja Piasecznego i Roksany Węgiel.

Andrzej Piaseczny nie pojawił się na koncercie TVP dla Krzysztofa Krawczyka AKPA

Reklama

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia w wieku 74 lat. Przyczyną śmierci wokalisty ( sprawdź! ) były choroby, z którymi zmagał się od dłuższego czasu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Pożegnanie Krzysztofa Krawczyka Polsat News

Reklama

TVP postanowiła zorganizować specjalne widowisko w hołdzie dla gwiazdora, który na muzycznej scenie obecny był przez ponad pół wieku, początkowo w zespole Trubadurzy, a od 1973 r. przede wszystkim jako solowy artysta.

Podczas prowadzonego przez Tomasza Kammela koncertu "Jak przeżyć wszystko jeszcze raz - The Best of Krzysztof Krawczyk" (tytuł pochodzi od jednego z licznych przebojów Krawczyka - posłuchaj! ) w amfiteatrze w Opolu widzowie usłyszeli największe hity w orkiestrowej aranżacji Tomasza Szymusia.

Na scenie wystąpiły takie gwiazdy, jak m.in. Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Sławomir i Kajra, Sylwia Grzeszczak, Ryszard Rynkowski, Natalia Kukulska, Halina Mlynkova, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Piotr Kupicha, Andrzej Krzywy, Łukasz Zagrobelny, Krzysztof Kiljański, Paulla, Norbi i Marcin Daniec.

Ceremonia pogrzebowa Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach 1 / 14 Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka Źródło: East News Autor: Piotr Molecki udostępnij

Na plakatach zapowiadających koncert widniały jeszcze nazwiska Andrzeja Piasecznego i Roksany Węgiel.

Ten pierwszy od pewnego czasu przestał cieszyć się zaufaniem TVP, a sam wokalista nie liczy już na ponowny angaż w roli trenera "The Voice of Poland".

Okazało się, że w dniu koncertu w hołdzie dla Krawczyka Piaseczny miał swój "odmrożony" występ w Kaliszu.



Krzysztof Krawczyk i Ewa Krawczyk: Historia pięknej miłości 1 / 10 Krzysztof Krawczyk był trzykrotnie żonaty. Jego pierwszą miłością była Grażyna Adamus, z którą rozwiódł się, gdy wdał się w romans z wokalistką Amazonek Haliną Żytkowiak (to z nią ma syna Krzysztofa). Ten związek ostatecznie też nie przetrwał próby czasu, a wokalista związał się ze swoją obecną żoną Ewą Krawczyk (byli ze sobą prawie 40 lat). Źródło: AKPA udostępnij

Nieznana jest za to przyczyna nieobecności Roksany Węgiel - w mediach społecznościowych informowała jedynie o premierze teledysku "Przyjdź po mnie" Pawbeatsa, w którym gościnnie wystąpiła.