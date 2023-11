Hiraes jak burza. Sprawdź singel "Through The Storm"

Utwór "Through The Storm" usłyszymy na "Dormant", nowym albumie Hiraes, którego premierę zaplanowano na 26 stycznia 2024 roku w barwach austriackiej Napalm Records (CD, na winylu, drogą elektroniczną).

Następcę debiutu "Solitary" z 2021 roku nagrano w studiach LCHQ (wokale), Warehouse (perkusja), K-Sound (partie gitar i basu). Za miks i mastering (we współpracy z Ricardo Borgesem) odpowiadał ponownie szwedzki fachowiec Jens Bogren. Okładkę "Dormant" zaprojektowała Britta Görtz, wokalistka Hiraes, znana także z Critical Mess i międzynarodowego projektu Chaos Rising.



Reklama

Przypomnijmy, że skład Hiraes uzupełniają gitarzyści Lukas Kerk i Oliver Kirchner, basista Christian Wösten i perkusista Mathias Blässe - czterej niegdysiejsi muzycy formacji Dawn Of Disease.



Album "Dormant" pilotuje singel "Through The Storm". Towarzyszący mu wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip HIRAES Through The Storm

Na płycie "Dormant" znajdziemy 10 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Through The Storm"

2. "We Owe No One"

3. "Undercurrent"

4. "Chance To Fail"

5. "About Lies"

6. "Come Alive"

7. "Ocean Child"

8. "Nightflight"

9. "Red Soil"

10. "Dormant".