Hiraes przed premierą debiutu

Nowo powstała, deathmetalowa grupa Hiraes z Niemiec nagrała pierwszy album.

Hiraes w pełnym składzie /Oficjalna strona zespołu

"Solitary", debiutancka płyta formacji powstałej na gruzach Dawn Of Disease, ujrzy światło dzienne 25 czerwca nakładem austriackiej Napalm Records. Autorem okładki jest rozchwytywany, rumuński artysta Costin Alexandru Chioreanu.



Dodajmy, że Hiraes tworzą czterej byli muzycy rozwiązanego w 2020 roku zespołu Dawn Of Disease, czyli gitarzyści Lukas Kerk i Oliver Kirchner, basista Christian Wösten i perkusista Mathias Blässe, na czele których odnajdujemy wokalistkę Brittę Görtz, znaną także z Critical Mess i międzynarodowego projektu Chaos Rising.



Z dopiero co opublikowanym teledyskiem do utworu tytułowego z płyty "Solitary" Hiraes możecie się zapoznać poniżej:

Nie zapomnijcie też sprawdzić wypuszczonego w kwietniu wideoklipu "Under Fire":

Oto program albumu "Solitary":



1. "Shadows Break"

2. "Under Fire"

3. "Grain Of Sand"

4. "1000 Lights"

5. "Eyes Over Black"

6. "Outshine"

7. "Solitary"

8. "Strangers"

9. "Running Out Of Time".