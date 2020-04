High Council przed premierą EP-ki "Ember"

Heavymetalowcy z amerykańskiego High Council odliczają już dni do premiery nowego materiału.

High Council wyda nową EP-kę /Oficjalna strona zespołu

Na nowej EP-ce kwartetu z Audubon w stanie New Jersey znajdzie się utwór tytułowy, czyli "Ember", oraz kompozycja "Scion Of The End".

Będzie to zresztą już piąta EP-ka High Council, którzy najwyraźniej wyspecjalizowali się w tego rodzaju wydawnictwach.

Materiał "Ember" trafi do sprzedaży w poniedziałek, 27 kwietnia, nakładem opolskiej wytwórni Via Nocturna, która w 2018 roku wypuściła "Held In Contempt", debiutancki album High Council. EP-ka dostępna będzie w wersji CD i drogą elektroniczną.

Z całością materiału z EP-ki "Ember" High Council możecie się zapoznać poniżej: