Hiems: Sprawdź tytułowy utwór z nowej płyty "Stranger In A Wasteland"

Nowy materiał jednoosobowego projektu Alessandro "Algola" Comerio nagrano w Elfo Studio we współpracy z Daniele Mandellim, który odpowiadał również za miks. Mastering odbył się w La Maestà Studio pod okiem Giovanniego Versari. Autorem okładki "Stranger In A Wasteland" jest amerykański artysta Adam Burke. Gościnnie na albumie wystąpili Gabriel Minuta (gitara), Paolo Apollo Negri (organy Hammonda) i Elisabetta Marchetti (wokal).

Pierwsza od 14 lat płyta Hiems (łac. zima) spod znaku awangardowego black metalu trafi na rynek 8 września w barwach pilskiej Agonia Records (CD, na winylu, drogą elektroniczną).



Comerio, który jest także basistą Forgotten Tomb , wypuścił właśnie teledysk do tytułowego utworu z longplaya "Stranger In A Wasteland" Hiems. Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Hiems Stranger in a Wasteland

Na albumie "Stranger In A Wasteland" usłyszymy dziewięć kompozycji. Oto ich lista:

1. "A Night On The Bare Mountain"

2. "Death Unites Us"

3. "Master Of Lies"

4. "March!"

5. "The Rites Of Terror"

6. "Bereavement"

7. "Better Off Dead"

8. "Stranger In A Wasteland"

9. "Quietus".