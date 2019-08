Hideous Divinity z nowym longplayem "Simulacrum"

Tyleż techniczni, co brutalni w swym wyrazie deathmetalowcy z włoskiej grupy Hideous Divinity, odliczają już dni do premiery czwartej płyty.

Hideous Divinity przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Okładkę nowego albumu kwintetu z Rzymu zaprojektował rosyjski artysta Vladimir Chebakov alias W. Smerdulak.

W wersji CD (digipack) oraz winylowej usłyszymy również dwa dodatkowe utwory; będą to przeróbki "Blood Of The Zodiac" Machine Head i "Cursed In Eternity" Mayhem.



Na pierwszy singel wybrano kompozycję "The Embalmer", do której nakręcono teledysk. Mamy go poznać na początku września.



Dodajmy, że "Simulacrum" będzie pierwszą płytą Włochów w barwach nowego wydawcy, niemieckiej Century Media Records. Wcześniej grupa związana była z amerykańską Unique Leader Records.



Album "Simulacrum" trafi do sprzedaży 8 listopada.



"Adveniens", poprzedni longplay Hideous Divinity, miał swą premierę w 2017 roku. Wideoklip "Feeding Off The Blind" z tamtego materiału możecie zobaczyć poniżej:

Clip Hideous Divinity FEEDING OFF THE BLIND

Oto lista kompozycji albumu "Simulacrum":

1. "Deleuzean Centuries"

2. "The Embalmer"

3. "Condense"

4. "Anamorphia Atto III"

5. "The Deaden Room"

6. "Actaeon"

7. "Bent Until Fracture"

8. "Seed of Future Horror"

9. "Prey To A Vision"

10. "Implemini Exitio".