Helloween: Nowy album jeszcze przed wakacjami

Po prostu "Helloween" - tak brzmieć będzie tytuł nowej płyty klasyków power metalu z niemieckiej formacji Helloween.

Michael Kiske i Kai Hansen w barwach Helloween /Santiago Bluguermann /Getty Images

Pierwszy od sześciu lat album słynnej grupy z Hamburga wyprodukowali Charlie Bauerfeind i Dennis Ward w miejscowym studiu H.O.M.E. "Helloween" zmiksowano w nowojorskim studiu Valhalla pod okiem Ronalda Prenta (Iron Maiden, Def Leppard, Rammstein). Okładkę zaprojektował pochodzący z Izraela, a mieszkający w Berlinie, uznany artysta Eliran Kantor.



Nowy longplay Helloween ujrzy światło dzienne 18 czerwca w barwach rodzimej Nuclear Blast Records.



"Skyfall", pierwszy singel z materiału "Helloween", poznamy już 2 kwietnia.



Dodajmy, że w aktualnym, poszerzonym składzie Helloween figurują powracający do składu, grający na gitarze wokalista Kai Hansen oraz wokalista Michael Kiske, a także etatowy frontman Andi Deris, gitarzyści Michael Weikath i Sascha Gerstner, basista Markus Grosskopf i perkusista Daniel Löble, tworząc wespół imponujący kolektyw zwany "Pumpkins United".

Przypomnijmy, że Helloween zobaczymy 7 maja w MCK w Katowicach w ramach "United Alive World Tour Part II", która pierwotnie miała się odbyć w 2020 roku, lecz została przełożona z przyczyn pandemicznych.



Z fragmentem singla "Skyfall" Helloween możecie się zapoznać poniżej:



Oto program albumu "Helloween":



1. "Out For The Glory"

2. "Fear Of The Fallen"

3. "Best Time"

4. "Mass Pollution"

5. "Angels"

6. "Rise Without Chains"

7. "Indestructible"

8. "Robot King"

9. "Cyanide"

10. "Down In The Dumps"

11. "Orbit"

12. "Skyfall".

