"Heat Waves" zrobiło z nich wielkie gwiazdy. Niewiele brakowało, by ten wielki przebój zagrał ktoś inny

"Heat Waves" mógł trafić do repertuaru Rihanny

W wywiadzie dla The Independent, wokalista zespołu, Dave Bayley, ujawnił, że "Heat Waves" mogło trafić do innego artysty o znacznie większym doświadczeniu na listach przebojów. Zespół nawet spotkał się w biurach Roc Nation, aby omówić możliwość, by Rihanna nagrała utwór.