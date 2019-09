Haydamaky, Andrzej Stasiuk i goście: Zobacz teledysk "Inwokacja"

"Inwokacja" z tekstem "Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie" to zwieńczenie projektu "Mickiewicz-Stasiuk-Haydamaky", czyli połączonych sił pisarza Andrzeja Stasiuka, ukraińskiej grupy Haydamaky i twórczości Adama Mickiewicza. Do sieci trafił właśnie teledysk do tego nagrania.

Andrzej Stasiuk nagrał teledysk z grupą Haydamaky /Adam Jastrzębowski / Reporter

Wydana na początku 2018 r. płyta "Mickiewicz-Stasiuk-Haydamaky" to wspólny projekt cieszącej się sporym uznaniem w Polsce ukraińskiej ethno-rockowej formacji Haydamaky i pisarza Andrzeja Stasiuka z poezją wieszcza Adama Mickiewicza. Album pokrył się złotem.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Stasiuk: Żeby dziewczyny piszczały TV Interia

Reklama

Grupa Haydamaky na stałe zagościła na polskiej scenie muzycznej. W dorobku mają wspólne nagrania z m.in. Voo Voo (nominowana do Fryderyka płyta "Voo Voo i Haydamaky"), Rootwater, Pudelsami, Pablopavo i Reggaeneratorem (Vavamuffin) i Grabażem (Strachy Na Lachy). W utworze "Please Call Me Later" promującym płytę "No More Peace!" (2013) gościnnie pojawił się Kamil Bednarek.

Na nominowanej do Fryderyków płycie "Mickiewicz-Stasiuk-Haydamaky" znalazło się 10 kompozycji inspirowanych twórczością Adama Mickiewicza. Są to w większości sonety pochodzące ze zbioru "Sonety krymskie", otwierające płytę "Stepy akermańskie", ale jest też "Reduta Ordona", fragmenty z "Dziadów" czy "Konrada Wallenroda" oraz "Liryki lozańskie".

Zwieńczeniem projektu jest 11. utwór - "Inwokacja", który w wersji cyfrowej trafił przed wakacjami na rynek. Do nagrania zostali zaproszeni trzej artyści, którzy na swój sposób, obok Andrzeja Stasiuka, zinterpretowali Mickiewicza. To białoruski poeta, tłumacz i raper Vital Ryzhkou, Mamadou Diouf - senegalski działacz społeczny i muzyk z polskim obywatelstwem oraz Adeb Chamoun, Syryjczyk mieszkający i działający w Polsce perkusjonista i wokalista. Białoruski przekład zrobił współczesny białoruski poeta Andrej Chadanovič.

Ideą, którą artyści chcieli przekazać w utworze, jest otwartość. Narracja utworu budowana jest wokół refrenu piosenki "Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza". Polska to otwarta dla wszystkich brama, gdzie każdy może poczuć się jak u siebie. Niezależnie od koloru skóry, przekonań, wyznawanych wartości.

Utwór "Inwokacja" jest przypomnieniem otwartej Rzeczpospolitej Obojga Narodów (stąd również obecność białoruskiego wokalisty), czasu tolerancji, z którego należy być dziś dumnym. Wymowa nagrania jest szczególnie ważna w czasie 15. rocznicy akcesji Polski do Unii Europejskiej i budowania Europy bez granic.

Clip Haydamaky Inwokacja - Mickiewicz/Stasiuk (ft. Mamadou Diouf, Adeb Chamoun & Vital Ryzhkou)

Za teledysk odpowiadają Bogusław Byrski, aktor Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie, instruktor teatralny oraz Grzegorz Stech, producent projektu Mickiewicz-Stasiuk-Haydamaky.

Klip był kręcony w kilku lokalizacjach: Lublinie, Warszawie, Gardzienicach, na Podlasiu, w Beskidzie Niskim oraz w Wilnie.

Fabuła teledysku to podróż wokalisty grupy Haydamaky, Oleksandra Iarmoly przez gościnną Polskę, oglądana później przez niego i Andrzeja Stasiuka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Stasiuk o Stepanie Banderze, Ukrainie i Wołyniu TV Interia

Bohater odwiedza miejsca w różny sposób eksponujące otwartość Polski i przypominające o wciąż aktualnym zobowiązaniu budowania domu dla wszystkich.

Jest więc polsko-ukraińsko-białoruskie Podlasie, zachwycające pejzażami i cerkwiami. Jest Beskid Niski, który pozostał miejscem spotkań kultur polskiej, łemkowskiej, żydowskiej. W obrazach klipu pojawiają się lubelskie bramy starej części miasta, pamiętające wielokulturowego ducha królewskiego grodu. W końcu jest i miejsce magiczne i sakralne - Ostra Brama w Wilnie, bez której historia Polski byłaby niepełna.