Havamal: Album "The Shadow Chapter" gotowy

Szwedzi z melodyjnej viking / deathmetalowej formacji Havamal mają już za sobą nagrania drugiej płyty.

Zespół Havamal z nową płytą /materiały prasowe

"The Shadow Chapter", nowy album sztokholmskiego zespołu, będzie mieć swą premierę 21 maja nakładem hiszpańskiej Art Gates Records.

Płytę, wyprodukowaną przez zespół w SolnaSound Productions, zmiksowali i poddali masteringowi Simon Johansson i Mike Wead, gitarzysta Kinga Diamonda i Mercyful Fate. Okładkę zaprojektował Alexander Rommel (Aerroscape).



Dodajmy, że powstały w 2016 roku Havamal dał się lepiej poznać trzy lata później za sprawą debiutanckiego longplaya "Tales From Yggdrasil", pewnie zadamawiając się na scenie spod znaku pagan / folk metalu i melodyjnego death / viking metalu.

"Nidhoggr", nowy teledysk Havamal, możecie zobaczyć poniżej:

Na płycie "The Shadow Chapter" usłyszymy dziewięć kompozycji. Oto ich lista:

1. "The North Awakes"

2. "Fenris“

3. "Nidhoggr“

4. "Kraken“

5. "Empire Of The Ashen Sun"

6. "Nornir’s Call"

7. "Jormungandr"

8. "Hel"

9. "The Curse Of Grendel".