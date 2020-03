Hania Stach urodziła syna w Malezji. Jak dziś wygląda zapomniana gwiazda "Idola"? [INSTAGRAM]

Finalistka drugiej edycji "Idola" Hania Stach na Instagramie pochwaliła się narodzinami swojego pierwszego dziecka. Syn o imieniu Iwo przyszedł na świat w Malezji, gdzie obecnie mieszka polska wokalistka.

Hania Stach w "Idolu" - 2002 r. AKPA

39-letnia obecnie Hania Stach opublikowała swoje zdjęcie z synem, informując, że chłopiec przyszedł na świat.

"Jest! Iwo, Iwko, Iweczko. Pozdrawiamy całą rodzinką z Malezji" - napisała wokalistka, dodając hasztag #szczesliwapoprostu.

Polka trzyma swoje życie prywatne w tajemnicy - nie ujawniła dotychczas, kto jest ojcem chłopca.

Jednym ze składających gratulacje był Mezo, z którym w 2014 r. nagrała swój ostatni singel "Na nowo".



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mezo Na nowo

W 2000 roku Hania Stach została laureatką "Szansy na sukces" z udziałem Edyty Górniak. Wokalistka zaśpiewała wówczas utwór "To Atlanta".

W latach 2001-02 śpiewała w chórkach u Natalii Kukulskiej. Jednak szersza publiczność mogła poznać Hanię za sprawą jej udziału w drugiej edycji "Idola" (2002-03). Z powodów zdrowotnych Stach zmuszona była wycofać się z programu, w którym ostatecznie zajęła 6. miejsce. Zwycięzcą talent show został wówczas Krzysztof Zalewski.

Nieoficjalnie spekulowano, że wycofanie spowodowane było podpisaniem kontraktu płytowego z inną wytwórnią, niż wymagały tego zapisy telewizyjne.



Zobacz Hanię Stach w programie "Idol":

Wideo Hania Stach - I Wanna Know What Love Is

Pierwsza płyta, zatytułowana po prostu "Hania Stach" ukazała się w 2004 roku. Osiem lat później światło dzienne ujrzał album "Moda", na którym wokalnie w numerze "I Want No Other" udzieliła się młodsza siostra Hani - Jagoda Stach, aktorka znana z m.in. seriali "Klan" i "Samo życie".



Wideo HANIA STACH - I WANT NO OTHER

W swojej karierze Hania Stach współpracowała z wieloma muzykami m.in. Wojtkiem Pilichowskim, Krzysztofem Herdzinem, Andrzejem Piasecznym. Próbowała swoich sił w polskich preselekcjach do Eurowizji 2007, przegrywając tylko z duetem The Jet Set.



Clip Hania Stach Moja Muzyka to Ty (feat. Andrzej Lampert)

Od 2007 roku Hania Stach zaangażowana była w jeden z największych kinowych projektów musicalowych dla młodzieży - "High School Musical".

W ramach promocji filmu wokalistka udzieliła swojego głosu na polskiej wersji dialogowej dla głównej bohaterki filmu - Gabrielli. Ponadto Stach nagrała trzy piosenki i teledyski: "Masz w sobie wiarę", "Moja muzyka to Ty" śpiewając z duecie z Andrzejem Lampertem oraz "Ty i ja" z Łukaszem Zagrobelnym. Ścieżka dźwiękowa z filmów uzyskała status platynowej płyty.

Clip Hania Stach Masz w sobie wiarę (feat. Andrzej Lampert)

W 2013 roku Hania Stach wraz z Jackiem Piskorzem stworzyła projekt "Whitney Houston symfonicznie"/ "W hołdzie Whitney Houston", w którym wykonywała największe przeboje Whitney Houston. Na scenie towarzyszyła jej orkiestra symfoniczna.

Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, ze specjalizacją - wokal (dyplom u jazzowej wokalistki Anny Serafińskiej). Muzyczne umiejętności rozwijała również pod skrzydłami Elżbiety Zapendowskiej.

"Najważniejsze zdrowie, to co w sercu oraz głowie" - podkreśla Hania Stach.