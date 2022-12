Kilka dni temu Justin Bieber oburzył się na wykorzystanie jego wizerunku - jak zaznaczył - bez jego zgody. Na Instagramie opisał kolekcję, która obejmowała koszulki, swetry, torby i akcesoria telefoniczne, jako "śmieci" i zaapelował do fanów, by ich nie kupowali.

Justin Bieber kontra H&M. Korporacja odpowiada

Szwedzkie przedsiębiorstwo odzieżowe, reagując na kryzys wizerunkowy, wydało oświadczenie, że usunęło ze swojej oferty sporną linię produktów, a zrobiło to "z szacunku" dla artysty. Firma podkreśliła jednak, że wprowadzając kolekcję do obrotu nie złamała prawa.

"Podobnie jak w przypadku wszystkich innych licencjonowanych produktów i partnerstw, przedsiębiorstwo H&M przestrzegało odpowiednich procedur ich zatwierdzania" - stwierdził rzecznik sieciówki, cytowany przez serwis BBC News.

Afera z H&M - kolejne problemy

Kanadyjski artysta nie jest jedynym, który w ostatnich latach wszedł w konflikt z H&M. W 2018 roku The Weeknd, który już uzgodnił z przedsiębiorstwem wydanie oficjalnej kolekcji, oraz raper G-Eazy zerwali współpracę z H&M, po tym jak marka opublikowała reklamę z czarnoskórym chłopcem ubranym w bluzę opatrzoną hasłem "Coolest Monkey in the Jungle" ("Najfajniejsza małpa w dżungli"). Artyści, podobnie jak wielu innych odbiorców, uznali ją za rasistowską.

