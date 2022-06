Fani zaniepokoili się faktem, że Justin Bieber ( posłuchaj! ) odwołał trzy występy w USA i Kanadzie.

Okazało się, że nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa od koncertowania. 28-letni wokalista na Instagramie ujawnił, że wykryto u niego zespół Ramseya Hunta - rzadką chorobę wywołaną przez wirus, który zaatakował nerwy na twarzy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Uzależnienia w życiu Justina Biebera Interia.tv

W blisko 3-minutowym nagraniu widać, że stan Kanadyjczyka jest poważny - gwiazdor mówił z wyraźnym trudem, a prawa część jego twarzy jest niemal całkowicie nieruchoma.

Reklama

"Jak widzicie, to oko nie mruga. Nie mogę się śmiać tą częścią twarzy; nie rusza się też ta część nosa. To jest całkowity paraliż tej części twarzy" - nie ukrywa Bieber.

Instagram Wideo (IGTV)

Po diagnozie Justin przechodzi rehabilitację, która ma odbudować nerwy i mięśnie. Na razie nie wiadomo, jak długo może to potrwać. "Fizycznie nie jestem w stanie występować" - tłumaczy.

Justin Bieber w Tauron Arena Kraków - 11 listopada 2016 r. 1 / 22 Justin Bieber na koncercie w Krakowie Źródło: fot. Bartosz Nowicki udostępnij

"Chciałbym, żeby było inaczej, ale ciało mówi mi, że muszę zwolnić tempo. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Wykorzystam ten czas na wypoczynek i powrót do stu procent formy, żebym mógł znów robić to, do czego jestem stworzony" - zaapelował do fanów.

Zespół Ramseya Hunta to rzadka choroba neurologiczna, w której - jak czytamy w Wikipedii - dochodzi do zajęcia zwoju kolanka nerwu twarzowego, cechująca się bólem w uchu, wysypką pęcherzykową w okolicy małżowiny usznej, osłabieniem słuchu lub zaburzeniami równowagi, często z porażeniem nerwu twarzowego. Spowodowany jest on wirusem ospy wietrznej i półpaśca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Uzależnienia w życiu Justina Biebera Interia.tv

Ujawnienie informacji o stanie zdrowia Biebera wywołało lawinę spekulacji w całej sieci. Swoje zdanie wyrazili również przeciwnicy szczepionek na koronawirusa - utrzymują oni, że piosenkarz zaraził się wirusem właśnie przez przyjęcie szczepionki. Łączą także chorobę Biebera z faktem, że jego żona, Hailey, miała zakrzep krwi, który dotarł do mózgu i wymagał operacji. "Oboje mają skutki uboczne. Obudźcie się" - twierdzą internauci.

Clip Justin Bieber Sorry (Lyric Video)

Przypomnijmy, że Justin Bieber w ramach trasy "JUSTICE WORLD TOUR" ma wystąpić 25 marca 2023 r. w Tauron Arenie Kraków.

Album "Justice" został odsłuchany blisko dziewięć miliardów razy na całym świecie, a single poprzedzające premierę płyty takie jak: "Anyone", "Lonely" czy "Holy" zdobyły dwa miliardy odtworzeń, stając się hitami. Duet Justina z Kid LAROI "Stay" stał się numerem, który najszybciej w historii zdobył miliard odtworzeń na Spotify.